Anzio, numerosi cittadini presenti, al Museo Civico Archeologico

Nel territorio dell’antica Antium, nel corso del tempo, sono venuti alla luce esemplari scultorei di notevole pregio, di cui era poco noto il contesto archeologico di riferimento e che non erano stati raccolti in un corpus.

Nella conferenza culturale di venerdì scorso “L’Arredo scultoreo delle Ville di Antium”, programmata nell’ambito della rassegna “Percorsi tra Arte, Storia ed Archeologia”, la professoressa Giuseppina Alessandra Cellini, studiosa delle antichità anziati con una tesi in archeologia sulla “Fanciulla d’Anzio”, autrice di numerose pubblicazioni, ha illustrato, ai numerosi cittadini presenti al Museo, un importante catalogo di esemplari, attualmente conservati in raccolte pubbliche o private in Italia ed all’estero. Nell’interessantissima pubblicazione, presentata insieme al Dirigente dell’Ente, dott.ssa Angela Santaniello, sono state utilizzate diverse tipologie di fonti: storico-letterarie, epigrafiche, antiquarie, archivistiche, grafiche e inoltre cataloghi di musei e di case d’asta. Da un attento studio delle varie fonti è emerso che non tutti i materiali scultorei provengono dalla Villa Imperiale, ma anche dalle numerose Ville presenti sul territorio e da aree pubbliche che in futuro potranno essere esplorate.

La prima edizione della rassegna “Percorsi tra Arte, Storia ed Archeologia”, promossa dalla Commissione Straordinaria e curata dal Museo Civico Archeologico, accompagna i cittadini ed i turisti in itinerari di alto spessore culturale, in linea con la missione stessa del Museo, inteso anche come luogo di formazione culturale.

