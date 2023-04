Anzio, Ferrari Day: un successo la dodicesima edizione presso il ristorante “Boccuccia”

Anche nella domenica in cui si registra l’ennesima delusione per i ferraristi appassionati di Formula 1, a seguito del Gran Premio d’Australia, il brand del Cavallino Rampante dimostra di non conoscere limiti né sconfitte. Una passione che a tutte le latitudini non passa mai di moda, come dimostra il “Ferrari Day” andato in scena domenica 2 aprile 2023 presso il Ristorante “Boccuccia” di Anzio. Circa 40 Ferrari di tutti i colori – dal classico rosso sgargiante fino al giallo, passando per il nero, il grigio e il blu – hanno sfilato sotto gli occhi di possessori, fan e semplici amatori, rubando la scena ai circa cento partecipanti intervenuti alla 12a edizione, la prima post-pandemia, dopo il debutto nel lontano 2009. La prima tappa della giornata – organizzata dal “Ferrari Club Passione Rossa” – ha visto l’esposizione presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare, dove le Ferrari si sono date appuntamento prima di raggiungere la nota location per il consueto raduno.

«In oltre 25 anni abbiamo organizzato più di 800 eventi – spiega Fabio Barone, presidente del Ferrari Club Passione Rossa – Eppure, devo confessare che la collaborazione con il padrone di casa Mauro Boccuccia va sempre oltre la singola kermesse. Un sodalizio che dura da tantissimi anni e riconosciuto sull’intero territorio nazionale, tant’è che per questa giornata alcuni iscritti sono partiti addirittura da Venezia». Il presidente ama definire il suo club «il più importante del pianeta» e lo fa con cognizione: in effetti, si tratta del primo al mondo ad aver raggiunto il Circolo Polare Artico e ad essere entrato in Piazza San Pietro, ai tempi di Papa Giovanni Paolo II. Barone, peraltro, vanta ben 4 Guinness World Record a bordo di Ferrari diverse lungo le strade più pericolose al mondo, fra Transilvania, Tianmen Mountain Road in Cina, Valle della Morte in Marocco e la Roma-Capo Nord, con ben 4.400 chilometri percorsi in 45 ore e 20 minuti. L’esperienza in Grecia del prossimo 25 aprile concluderà ufficialmente la sua carriera da pilota.

La promozione dell’evento è stata curata da Marco Ciriaci, presidente della Universal Beauty Competition, nonché ex numero uno di Miss Universe, al suo primo Ferrari Day in collaborazione con Boccuccia: «A Mauro mi lega un’amicizia fraterna, qui ho fatto i miei esordi nel mondo della moda e della bellezza. L’idea di sposare questa iniziativa è nata il 7 marzo scorso quando, reduci dalla settima tappa della Universal Beauty Competition, abbiamo deciso di coinvolgere alcune delle partecipanti all’evento Ferrari».

Dopo aver ammirato tante bellezze, tutti si sono ritrovati a tavola per deliziare il palato con il pranzo offerto personalmente dal titolare Mauro Boccuccia, il quale ha così commentato: «È motivo di soddisfazione e orgoglio, ma soprattutto un privilegio, poter ospitare raduni di tale prestigio da così tanto tempo. Si tratta di un binomio vincente tra due eccellenze: il Ferrari Club Passione Rossa può vantare richieste di eventi da tutta Europa, noi a livello di ristorazione ci collochiamo come punto di riferimento sul territorio grazie alla storia ultracentenaria avviata dai miei nonni paterni. Ringrazio tutti i presenti per la nutrita partecipazione». Dopo la torta (rigorosamente a tema) e il brindisi finale, ai clienti è stata concessa la possibilità di effettuare un giro da passeggeri, per vivere brividi ed emozioni uniche a bordo di questi intramontabili gioiellini.

Ph. Simona Scarano