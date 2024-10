Anzio: Dolce Autunno di Benessere

Oriente e Benessere Accademia delle Arti presenta: “Dolce Autunno di Benessere”, l’evento gratuito è stato organizzato da Natascia e Romina Malizia (Giornaliste Pubbliciste ed Operatrici Olistiche specializzate in 𝗥𝗶𝗲𝗾𝘂𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶𝗼 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗲𝘁𝗶𝗰𝗼, 𝗜𝗜𝗜° 𝗹𝗶𝘃. 𝗗𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮 𝗢𝗽𝗲𝘀 𝗕𝗲𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 (𝗘𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗶𝗰 𝗖𝗼𝗻𝗶), ideatrici del progetto “Oriente e Benessere Accademia delle Arti”. L’obiettivo dell’evento è di riuscire a sensibilizzare ed avvicinare i cittadini ad uno stile di vita sano e che porti benessere psicofisico e riequilibrio energetico. Si alterneranno attività totalmente gratuite d altre con contributo minimo ad Anzio, Villa Claudia.

L’Open Day si svolgerà in due giornate, sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024. Si alterneranno diverse attività olistiche come Radionica, Radiestesia, Massaggio Shiatsu, Massaggio Californiano, Massaggio Svedese, Reiki, Riflessologia Plantare, Sibille e Carte degli Angeli.

Sabato 19 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 vedrà l’alternarsi di: – ore 15.00/16.30 Seminario Gratuito “Le Erbe e Spezie per le Energie positive“, per imparare ad usare nella quotidianità Erbe e Spezie da fumigare per ritrovare energia e benessere. Le erbe e le spezie sono utilizzate da millenni in diverse culture per attirare energie positive, favorire la guarigione 𝒔𝒑𝒊𝒓𝒊𝒕𝒖𝒂𝒍𝒆 e creare un ambiente sereno e armonioso. Tra le più comuni la Salvia per purificare e favorire chiarezza mentale, la lavanda per rilassare e ridurre lo stress, il rosmarino Stimola la mente e migliora la memoria, la cannella attrae prosperità e amore.

Dalle ore 15.00 in poi solo su prenotazione Riflessologia Plantare, Massaggio Shiatsu – dalle ore 16.40 alle 18.40 Laboratorio “Le Candele Planetarie del benessere“, energia di luce, colori e spezie per il Riequilibrio Energetico. “Le Candele Planetarie del Benessere” si riferiscono ad una collezione di candele progettate per allinearsi con le energie dei pianeti in astrologia. Queste candele sono spesso utilizzate in pratiche legate al benessere, alla crescita spirituale, alla meditazione e alla guarigione energetica. Ogni candela è tipicamente associata a uno dei sette pianeti tradizionali (Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno) e si ritiene che emetta energia corrispondente alle qualità di quel pianeta. Domenica 20 ottobre si concluderà con l’intera giornata: – dalle ore 10.00 alle 11.30 Seminario Gratuito Radiestesia e Radionica, Protocollo Radiestesico rimozione del dolore dall’inconscio. In che modo posso disattivare energeticamente il dolore e le sue cause? Posso disattivare le cause che provengono dai miei antenati oppure che provengono dalle vite passate. Posso disattivare qualsiasi traccia di dolore e sofferenza dal mio inconscio. Dalle ore 10.00 in poi solo su prenotazione Massaggio Californiano, Riflessologia Plantare, Sibille e Carte degli Angeli, Massaggio Svedese. Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Laboratorio costruzione Amuleto Runico, introduzione Miti Celtici e Norreni. Creazione, programmazione ed attivazione Amuleto.Originariamente, le rune facevano parte di un sistema di scrittura chiamato **futhark** (dal nome delle prime sei lettere dell’alfabeto runico). Questo alfabeto veniva utilizzato principalmente dai popoli del Nord Europa, come i Vichinghi, e dai popoli germanici. Le rune non erano solo un sistema di scrittura, ma avevano anche un significato mistico e religioso. Ogni runa rappresentava non solo un suono, ma anche un concetto, un’idea o una forza della natura. Per informazioni: 328.9712092 Oriente e Benessere Accademia delle Arti Anzio (Villa Claudia)