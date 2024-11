Antonio Fico, il cugino di Titti, racconta tutta la verità su Federica: “Solo bugie, ecco quanto è durata tra di noi”

Dopo l’ingresso di Stefano nella casa del Grande Fratello, Antonio Fico ha deciso di raccontare cosa è successo con Federica.

Antonio Fico, il cugino di Titti, con cui Federica Petagna avrebbe avuto un flirt ha deciso di parlare e raccontare la sua verità. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, quando Stefano è entrato nella casa ha chiesto alla giovane se avesse avuto una frequentazione con lui, con Giovanni e con Giordano e la gieffina ha smentito tutto, dicendo che non sarebbe assolutamente vero e non avrebbe dovuto credere a certe voci.

Così il cugino di Titti è voluto intervenire, accusando Federica di aver detto solo bugie. Negli ultimi giorni sono state pubblicate alcune foto di Federica Petagna in sua compagnia, cosa che era già successa prima che lei entrasse nella casa. Adesso Antonio ha spiegato tutto.

Antonio Fico racconta i dettagli della relazione con Federica Petagna

Antonio Fico, in un’intervista a Lorenzo Pugnaloni, ha spiegato che tra lui e Federica Petagna non ci sarebbe stato solo un bacio, non ha voluto dire altro per una questione di rispetto, ma ha parlato di una frequentazione durata tre settimane.

Ha raccontato di aver conosciuto Federica Petagna grazie alla cugina Titti e che il primo bacio ci sarebbe stato in una serata in discoteca, dove avevano preso un’ala del locale per stare lontani dal pubblico. Antonio ha spiegato che Federica gli avrebbe chiesto di non raccontare nulla, che quando sono usciti diverse volte lei in pubblico avrebbe fatto di tutto per non farsi vedere, perché comunque le puntate di Temptation Island stavano andando in onda e temeva che dovesse pagare una penale.

Antonio ha anche spiegato che non sa se Salvatore sapeva, ma lui l’avrebbe saputo dopo di questa frequentazione con il tentatore, sapeva solo che era finita la sua storia con Alfonso. Lui e Federica avrebbero interrotto la frequentazione in seguito all’uscita di alcune foto condivise da Deianira Marzano che li ritraevano assieme, lei – ha raccontato Fico – temeva che stessero dando troppo nell’occhio.

Il cugino di Titti, in un’intervista a Fanpage, ha anche detto che avrebbe sentito telefonicamente Federica prima che entrasse nella casa del Grande Fratello e che lei gli avrebbe chiesto di non raccontare nulla. Antonio ha chiarito che si è fatto avanti perché non gli va che si dicano bugie su di lui e che non ci sarebbe stato solo un bacio ma una frequentazione di tre settimane. La vicenda, a quanto pare, diventa sempre più intricata, bisognerà capire se adesso il ragazzo sarà invitato in puntata per avere un confronto con Federica, il Grande Fratello non smette mai di sorprenderci e colpi di scena del genere potrebbero esserci.