Anticipazioni Uomini e Donne, ancora un addio: chi ha lasciato il programma

Anticipazioni Uomini e Donne: ancora un addio nel parterre. Chi ha lasciato il programma nella nuova registrazione.

Non c’è pace a Uomini e Donne dove, al termine di ogni registrazione, un protagonista saluta tutti e lascia il programma. Nelle scorse puntate, si sono dileguati Mario Cusitore e Fabio Cannone che, però, sono poi tornati nelle registrazioni successive ricominciando a cercare l’amore in tv. Chi, invece, è stato invitato ad abbandonare la trasmissione dopo una segnalazione che lo vedeva presente nei locali in compagnia di ragazze è stato il tronista Alessio Pecorelli.

Nella registrazione di Uomini e Donne di oggi, martedì 10 dicembre 2024, un altro protagonista della trasmissione, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha deciso di lasciare il programma rinunciando alla sua ricerca d’amore e lasciando senza parole il pubblico.

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco chi ha lasciato il trono classico

Dopo Francesca Sorrentino che rischia di concludere il suo percorso sul trono senza scelta dopo l’addio dei suoi corteggiatori, Martina De Ioannon continua la ricerca del principe azzurro anche se deve rinunciare ad uno dei suoi corteggiatori preferiti. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, infatti, Ciro dopo aver visto Gianmarco raggiungere Martina De Ioannon in camerino e baciarla, furioso, lascia il programma con l’intenzione di non tornare.

Francesca, invece, dopo aver perso tutti i corteggiatori, ha deciso di portare avanti il trono chiedendo alla redazione di far arrivare nuovi corteggiatori. Una richiesta che fa infuriare Francesco, l’unico corteggiatore rimasto che, così, decide di andare via a sua volta.

Tutto finito, invece, tra Diego Tavani e Claudia D’Agostino che, dopo averci provato più volte, hanno deciso di interrompere definitivamente la conoscenza. Sorpresa, poi, in studio con un clamoroso ritorno del passato. Maria De Filippi, infatti, ha annunciato l’arrivo di Pinuccia. L’ex dama, però, non è tornata per cercare l’amore ma per cantare la sua nuova canzone.