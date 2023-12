Andrea Giambruno ad Atreju, il saluto con Arianna Meloni

(Adnkronos) – Mentre Giorgia Meloni è impegnata a Bruxelles nella difficile trattativa sul Patto di Stabilità, Andrea Giambruno, ex compagno della presidente del Consiglio e padre della piccola Ginevra, fa la sua comparsa ad Atreju. Nella seconda giornata della kermesse di Fdi, il giornalista è stato avvistato nei pressi delle sale allestite per i dibattiti. Per lui anche un veloce saluto con Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio. Sono passati meno di due mesi dalla rottura della relazione tre il giornalista e Giorgia Meloni. Era il 20 ottobre scorso quando, dopo giorni di polemiche scatenati da alcuni fuorionda di Giambruno, trasmessi da 'Striscia la notizia', la presidente del Consiglio aveva ufficializzato con un post sui social la separazione. "La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui – aveva scritto la premier -. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò – proseguiva Meloni – quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...