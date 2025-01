Altro protagonista dice addio a ‘La Promessa’: tutti molto turbati (spoiler)

Nelle prossime puntate de La Promessa, uno dei protagonisti principali sarà pronto a lasciare la tenuta. Ecco cosa accadrà.

La Promessa è una delle soap più apprezzate di Mediaset. La storia, ambientata nei primi anni del ‘900, racconta dell’amore impossibile tra Jana e Manuel. Gli ultimi eventi hanno tenuto con il fiato sospeso gli spettatori, ma i prossimi non saranno da meno. Ci saranno molti colpi di scena e uno dei protagonisti dirà addio alla tenuta.

Non sarà facile accettare questa svolta, soprattutto per i fan più affezionati. Grazie alle anticipazioni provenienti dalla Spagna, è possibile scoprire qualcosa in più sull’argomento. La reazione degli altri personaggi potrebbe essere piuttosto inaspettata.

Anticipazioni de La Promessa: colpo di scena per un personaggio, l’addio è vicino

Il passaggio da Canale 5 a Rete 4 non ha spento l’entusiasmo del pubblico. La Promessa, al contrario, continua a intrattenere gli spettatori con i suoi ritmi incalzante. Nelle prossime puntate, accadrà qualcosa che avrà un forte impatto su tutti gli abitanti della tenuta. Non sarà facile da metabolizzare, ma sembrerà non esserci alcuna via di uscita.

Martina non riuscirà a pensare ad altro se non alla relazione sentimentale tra sua madre e il conte Ayala. Si opporrà con forza a questo rapporto, ma le sue parole non otterranno l’effetto desiderato. Curro proverà a restare accanto, ma avrà l’impressione di avere un ruolo sempre più marginale nel suo cuore. Così, durante una cena in famiglia, prenderà la parola per fare un annuncio sconvolgente.

Senza alcun tentennamento, rivelerà di voler arruolarsi nell’esercito per andare a combattere insieme agli altri soldati. Alonso proverà a fargli cambiare idea e anche Catalina non sarà d’accordo. A parer suo, non avrà alcuna speranza di sopravvivere. Lorenzo e Cruz, felici di vederlo andare via, fingeranno di appoggiarlo. A questo punto, Manuel verrà travolto dalla rabbia.

Il marchesino lo inviterà a riflettere bene sul da farsi. In assenza di una valida formazione militare, le chance di tornare a casa vivo saranno bassissime. Cruz ascolterà il parere di tutti, ma non cambierà idea. Ammetterà di essersi già messo in contatto con un padre volontario per organizzare la partenza.

Si ricorda che le puntate de La Promessa vanno in onda, su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle ore 19.30. La piattaforma di Mediaset Play consene di recuperare gli episodi già trasmessi in modo completamente gratuito. Il servizio, compatibile con i principali dispositivi in commercio, offre anche clip e anticipazioni sull’amatissima soap.