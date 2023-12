Allarme terrorismo in Europa, arresti in Germania: “Preparavano attentato”

(Adnkronos) – Allarme terrorismo in Europa, con una serie di arresti tra Germania, Olanda e Danimarca. In Germania le autorità hanno disposto l'arresto di quattro sospetti membri di Hamas. Tre arresti sono avvenuti a Berlino e il quarto, sempre su richiesta dei procuratori tedeschi, a Rotterdam. Secondo quanto riporta il sito di Tagesschau, il notiziario del primo canale della Ard, si sospetta che il gruppo stesse pianificando attacco contro obiettivi ebraici in Germania. Le autorità danesi hanno annunciato di aver sventato un progetto di attentato terroristico: tre persone sono state arrestatenella notte tra mercoledì e giovedì mentre un'altra è stata arrestata in Olanda. Ad annunciarlo sono la polizia e i servizi di intelligence danesi (Pet) secondo quanto riferiscono i media locali. Il primo ministro danese, Mette Frederiksen "ha definito la situazione estremamente grave". "Si tratta di un gruppo che stava preparando un attacco terroristico. Ci sono legami con paesi esteri", spiega il direttore delle operazioni del Pet, Flemming Drejer. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)