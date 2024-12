Alfonso dopo l’uscita di Federica non si trattiene più e si butta su di lei: scoppia l’intimità sul divano davanti a tutti

Alfonso D’Apice dopo l’uscita della sua ex pare che non abbia perso tempo e si è subito buttato tra le sue braccia, la passione sul divano.

L’uscita di Federica Petagna dalla casa del Grande Fratello era inevitabile che cambiasse un po’ le dinamiche all’interno della casa, perlomeno per Alfonso che, non appena la sua ex è uscita, si è buttato tra le braccia della concorrente. Del resto non aveva mai nascosto che avere Federica nella casa lo bloccava in un certo modo.

E mentre la Petagna pare sia infuriata proprio con lui, non riuscirebbe a sopportare che lei è uscita e lui, non solo è rimasto dentro, ma ha anche legato con tutto il gruppo della casa, Alfonso ha iniziato a viversi il suo Grande Fratello più liberamente. Il momento con la concorrente sul divano è stato davvero molto intenso.

Alfonso D’Apice si lascia andare con lei sul divano, nuova coppia al Grande Fratello?

All’inizio sembrava si fosse avvicinato a Maria Vittoria, ma adesso che Federica è uscita pare che Alfonso si stia lasciando andare con una vecchia conoscenza, Zeudi. La giovane è entrata nella casa ed è noto che tra di loro c’era stata una frequentazione e adesso nella casa, quell’interesse potrebbe riaccendersi.

Dopo la puntata di lunedì sera che Alfonso è rimasto molto scosso per l’uscita di Federica, Zeudi l’ha voluto consolare vedendolo in evidente difficoltà. I due, poi, si sono scambiati una serie di tenerezze sul divano, dimostrando non solo che c’è molta confidenza, ma anche che presto potrebbe scoppiare la passione. Zeudi praticamente ha spiegato che dopo l’uscita della sua ex voleva essere soltanto lei a consolarlo e per questo ha “scansato” tutti gli altri, anche Maria Vittoria.

Intanto sappiamo che Alfonso nutre un interesse nei confronti di Maria Vittoria, la cosa è innegabile. Ad Amanda, che gli ha fatto una serie di domande rispetto a ciò che prova al momento, il ragazzo ha confessato che gli piacciono “tutte e due”. Ed ecco che un nuovo triangolo potrebbe formarsi nella casa del Grande Fratello, sembra che ormai sia diventato il destino di ogni coppia che potrebbe nascere nella casa.

Zeudi non sembra volersi fare da parte, anzi si direbbe che sia intenzionata ad avere Alfonso tutto per se. Ora bisognerà capire come si evolverà la situazione tra Maria Vittoria e Tommaso e se la ragazza si avvicinerà nuovamente a D’Apice. L’uscita di Federica, ad ogni modo, ha sbloccato il ragazzo e non è detto che nella prossima puntata non assisteremo a un confronto tra i due ex.