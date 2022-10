Alessandra Amoroso per la Campagna LNDC Animal Protection

Per rispondere sempre più tempestivamente alle richieste di aiuto e soccorso, LNDC Animal Protection lancia la campagna di raccolta fondi con numero solidale “Ci sono animali con le ore contate. Salvali ora” a cui tutti possono contribuire donando da 2 a 10 euro con un sms o una telefonata al numero solidale 45586, dal 25 settembre al 18 ottobre. Testimonial della campagna, la cantante Alessandra Amoroso che ha scelto di sostenere l’appello dell’Associazione.

Con i fondi raccolti, LNDC Animal Protection acquisterà una nuova ambulanza veterinaria, un vero e proprio ambulatorio mobile provvisto di tutta la strumentazione necessaria per far fronte a ogni tipo di necessità ed essere in grado di offrire un primo soccorso salvavita agli animali che si trovano in condizioni disperate. Il mezzo sarà dotato di attrezzature specifiche in campo veterinario: gabbie, barelle, fonti di ossigeno, strumentazioni per il monitoraggio cardio-circolatorio, attrezzature per la ventilazione polmonare e altro ancora per fornire agli animali le cure veterinarie più efficaci.

“L’ambulanza è un mezzo fondamentale per il nostro lavoro di soccorso di tutti gli animali isolati, feriti, smarriti, vittime di emergenze e calamità naturali. Lo è stato nei mesi della pandemia da Covid-19, quando abbiamo supportato centinaia di cittadini che hanno chiesto il nostro intervento tempestivo, fino ai drammatici mesi dell’emergenza ucraina, quando ci ha permesso di trasportare al confine beni di prima necessità per gli animali rimasti soli”. Sottolinea Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection. “La nostra vecchia ambulanza non è più nelle condizioni di essere efficiente, mentre noi abbiamo bisogno di essere sempre sul campo, pronti ad agire nel minor tempo possibile per salvare animali che, senza il nostro aiuto, andrebbero incontro a morte certa. Per questo ringrazio sin da ora chiunque sarà al nostro fianco in questa campagna. E in particolare ringrazio Alessandra Amoroso per il suo prezioso e inestimabile supporto.”

“Ho sempre amato gli animali, specialmente i cani… Credo che con il suo amore incondizionato, un cane sia in grado di arricchire l’anima e la vita di una persona. Un cane non ti giudica, ti ama e basta!” racconta Alessandra Amoroso. “Per questo ho deciso di schierarmi dalla parte di questi esseri straordinari, insieme alla Lega Nazionale per le Difesa del Cane, per cercare di salvare tutti quei cani abbandonati, investiti, maltrattati, che non hanno ancora una casa e hanno bisogno di cure!”

