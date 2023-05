Al via il progetto della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e di Fondazione Heal

Sono migliaia i bambini e ragazzi in cura presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. A loro è dedicato il progetto “Sport e patologie pediatriche complesse” realizzato con il sostegno e la collaborazione di Fondazione Heal.

Il progetto di durata biennale si articolerà su tre aree di intervento: ricerca; riabilitazione; opportunità sportive inclusive. Tra gli obiettivi più innovativi c’è infatti quello di valutare l’impatto dello sport sulla qualità della vita dei pazienti affetti da malattie complesse. L’iniziativa sarà finanziata con un contributo di 200.000 euro dalla Fondazione attiva nel campo della ricerca scientifica.

“Lo sport costituisce un’occasione di crescita e benessere psicofisico per ogni persona – afferma il professor Eugenio Mercuri, Direttore del Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Per le persone con patologie complesse lo sport, oltre a ricoprire un ruolo importante in campo riabilitativo, è uno strumento essenziale per lo sviluppo psicofisico, per promuovere ed educare all’autonomia, potenziare le capacità esistenti, accrescere l’autostima e per favorire l’integrazione sociale”.

Il progetto si colloca all’interno della campagna “Look Beyond”, promossa dalla Fondazione Heal, che intende sensibilizzare sul tema dell’unicità e dell’inclusione

“Tutti siamo unici. Ma quando ci si ritrova ad affrontare una patologia complessa, spesso subentrano altre unicità difficili da accettare – queste le parole di Serena Catallo, Presidente di Fondazione Heal -. Lo sport, in questo senso, si trasforma in un’opportunità concreta, in grado di aprire nuovi punti di vista e nuovi orizzonti verso un futuro in cui ciascuno può accettare la propria unicità senza mai doversi sentire diverso. Per questo motivo la Fondazione Heal è orgogliosa di poter sostenere questo importante progetto pensato e realizzato con una istituzione autorevole come il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. È proprio da questo dialogo che è possibile creare sinergie in grado di far progredire la ricerca che è quella fiamma in grado di illuminare il nostro cammino verso la conoscenza”.

Fondazione Heal

Dal 2016, Fondazione Heal si occupa di finanziare la ricerca scientifica in campo neuro-oncologico pediatrico. Attraverso progetti e iniziative, sostiene il lavoro di medici, biologi e operatori sanitari dei centri di cura d’eccellenza, quali l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, il Policlinico Agostino Gemelli, l’Istituto neurologico Carlo Besta di Milano e finanzia borse di studio in collaborazione con importanti atenei, come l’Università Sapienza di Roma.

Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, costituita dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, è l’ente no profit che dal 2015 gestisce l’attività ospedaliera del Policlinico Gemelli di Roma. Il Policlinico A. Gemelli è oggi uno dei principali ospedali italiani e offre assistenza in tutte le branche delle specialità cliniche ed è centro di riferimento nella regione Lazio per attività come l’assistenza clinica per numerose malattie rare anche in età pediatrica. Gli è stato conferito il riconoscimento pubblico di IRCCS, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, dal Ministero della Salute per la medicina personalizzata e le biotecnologie innovative. Nel settore della ricerca oncologica – sia in età adulta che pediatrica – la Fondazione rappresenta un importante benchmark a livello internazionale.