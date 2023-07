Al Baubeach la mostra CON UN UNICO OBIETTIVO, contro l’abbandono (28-29-30 luglio)

Nell’ambito delle attività del Baubeach®, la spiaggia per cani liberi e felici di Maccarese, e nell’ottica di sostegno al sociale che l’Associazione Baubeach di Maccarese sviluppa attraverso iniziative nel corso di tutto l’anno, sarà allestita per tre giorni, dal 28 al 30 luglio, la mostra CON UN UNICO OBIETTIVO, che supporta la campagna contro l’abbandono di Un tesoro di Cane odv (www.untesorodicane.org) e Fabio di Marcantonio, fotografo pet e portrait.

L’esposizione si svilupperà seguendo un itinerario emotivo con oltre 40 opere che toccheranno l’animo del visitatore con scatti fotografici che rivolti ad uno sguardo diverso dall’ordinario, permettendo ad ognuno di guardare l’opera e di guardare all’interno di se stessi. Dolce, romantica, grintosa e piena di significato, la mostra è adatta a tutti: chi conosce la propria empatia e a chi la soffoca nell’Io.

Saranno due i percorsi emotivi che guideranno la visione delle opere: il primo mira a rendere visibile l’invisibile, mostrando un anello di congiunzione tra gabbia e divano che prende vita con i colori e si carica di grinta esplosiva. Il secondo si concentra sul gioco di ruolo tra umano e animale e connota la sua chiave di lettura sull’immedesimazione e l’empatia, un seme gettato nella terra concimata per raccogliere i frutti della civiltà.

I concetti espressi nella mostra rispecchiano le caratteristiche sposate dal Baubeach® che da 25 anni persegue una missione di assoluta sinergia ed empatia nei rapporti dell’essere umano con gli animali e la Natura in generale. Nel corso dell’estate sono sempre organizzati in spiaggia, come da tradizione, una serie di appuntamenti per le attività Empatico relazionali con i cani, corsi di yoga, anche per la terza età, di sup Yoga, e di sup.

Inoltre, da quest’anno sono presenti tre aree delimitate per gli amici a 4 zampe, con incannucciate basse che determinano isolamento visivo e logistico per tre situazioni distinte: l’area degli sport empatico relazionali, wild nella concezione e innovativa nei contenuti, l’area per i piccolissimi e l’area chiamata Cocoon, per persone e cani “diversamente giovani”, che hanno bisogno di avere una sistemazione più riservata.

Il calendario delle iniziative è continuamente aggiornato sul sito ufficiale: www.baubeach.net