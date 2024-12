Al Bano Carrisi, com’è la bellissima tenuta di Cellino San Marco: posto da sogno

Al Bano Carrisi ha creato una meravigliosa casa di famiglia, ecco com’è la tenuta di Cellino San Marco: posto da sogno

Nel cuore della Puglia, tra i profumi intensi della macchia mediterranea e il canto delle cicale, sorge una proprietà che più di un visitatore ha definito un vero e proprio angolo di paradiso terrestre. Stiamo parlando delle Tenute Carrisi, la maestosa dimora che appartiene al celebre cantante Al Bano Carrisi, situata nel pittoresco paese di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi.

La storia delle Tenute Carrisi affonda le radici in tempi lontani, precisamente attorno alla settecentesca Masseria Cutri Petrizzi che fu proprietà del bisnonno del cantante. Da quel momento in poi, quello che era un semplice lembo di terra pugliese si è trasformato in una vasta e rigogliosa proprietà che oggi ospita boschi, vigneti e uliveti a perdita d’occhio.

Tenute Carrisi, un luogo da sogno nel nome di Al Bano

Ma le meraviglie delle Tenute Carrisi non finiscono qui. Al suo interno troviamo anche una piscina circondata da eleganti spazi verdi perfettamente curati, una spa dove rilassarsi immersi nella natura più autentica e persino un hotel con annesso ristorante dove gustare i sapori genuini della cucina locale. Non mancano diverse residenze per accogliere la famiglia allargata del cantante e persino un complesso turistico per chi desidera immergersi completamente nell’atmosfera magica di questo luogo.

La villa principale è il cuore pulsante dell’intera tenuta. Qui risiede Al Bano insieme alla sua famiglia allargata: dalla figlia Jasmine Carrisi a sua madre Loredana Lecciso. La casa si sviluppa su più livelli ed è caratterizzata da alti soffitti e ampi spazi interni arredati con uno stile classico che richiama la tradizione pugliese ma senza rinunciare a tocchi moderni. Ogni angolo della tenuta racconta una storia fatta di passione per la terra e amore per la musica. Non è raro infatti imbattersi in piccoli dettagli o decorazioni che omaggiano la carriera artistica del cantautore o le tradizioni locali.

Le attività agricole sono il fulcro intorno al quale ruota tutta l’esistenza delle Tenute Carrisi. Qui si produce vino pregiato grazie ai vigneti coltivati con dedizione e sapienza tramandate da generazioni; ma non solo vino: anche olio d’oliva extravergine e altri prodotti agricoli tipici della zona contribuiscono a rendere questo luogo speciale non solo dal punto di vista estetico ma anche gastronomico.

Gli spazi esterni sono concepiti come luoghi d’incontro per gli ospiti della tenuta ma soprattutto per i membri della famiglia Carrisi. La piscina rappresenta il centro nevralgico dell’estate pugliese dove bambini e adulti possono trovare refrigerio durante le calde giornate estive mentre gli ampi prati verdi sono teatro di giochi all’aperto o semplicemente luoghi ideali dove stendersi a leggere un buon libro sotto l’ombra degli ulivi secolari.

Visitare le Tenute Carrisi significa immergersi in un mondo parallelo dove il tempo sembra essersi fermato; significa assaporare l’autenticità dei prodotti locali coltivati con amore; significa scoprire l’anima più vera della Puglia attraverso gli occhi ed il cuore di uno dei suoi figli più illustri: Al Bano.