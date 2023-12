Agrigento, donna sfregiata al volto con l’acido dal marito dopo la denuncia

(Adnkronos) – Una donna è stata sfregiata al volto con dell'acido dal marito, dopo averlo denunciato. L'aggressione a Palma di Montechiaro nell'agrigentino nella loro casa, dove si era recata per prendere alcuni vestiti, visto che si stava separando. La donna è stata trasferita d'urgenza all'ospedale 'San Giovanni di Dio'. Sembra fosse stata trasferita da tempo in una comunità protetta, dopo la denuncia al marito per maltrattamenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

