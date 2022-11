Tra pochi giorni si celebra la Festa dei Single, che ricorre in una data molto simbolica: l’11/11. La scelta di questo giorno non è casuale: il ripetersi – per quattro volte – del numero 1 richiama, infatti, l’idea dell’individuo singolo. Nonostante questo, nella cultura cinese, dove ha origine questa festa, la giornata dell’11 Novembre è da sempre occasione per matrimoni e per celebrare nuove unioni!

L’Italia, secondo l’ultimo rapporto ISTAT, è la patria dei single: sono infatti in aumento il numero di famiglie costituite da persone che vivono sole o da nuclei fatti da un solo genitore con figli. La percentuale dei single, pari al 33%, ha superato quella delle coppie con figli.

Per offrire un’occasione di svago a tutti i single nostrani, Meeters – community con lo scopo di incentivare la socialità grazie ad un’ampia offerta di eventi – ha organizzato alcuni appuntamenti molto speciali di social eating. Aperitivi, pizzate, sushi e degustazioni, il cibo è un grande collettore e uniti intorno a una tavolata festosa tutti i partecipanti avranno modo di conoscersi e trascorrere un po’ di tempo insieme e…chissà, magari tra un cin e l’altro scoccherà qualche scintilla!

Festa dei Single: Hamburger a Roma Per chiunque desideri passare una serata alternativa e concedersi uno sfizio culinario, Meeters propone ai suoi iscritti una deliziosa cena a base di Hamburger, nella scenografica atmosfera della Città Eterna, piena di storia e bellezze artistiche.

Festa dei Single: Cena in barca a Ferrara Meeters propone ai suoi iscritti più alternativi una cena in barca a Ferrara, tra lumi di candela e un'atmosfera coinvolgente. Questa serata sarà l'occasione perfetta per stringere nuove amicizie e per stare insieme, con il dolce accompagnamento delle onde.

Festa dei Single: Aperitivo a Firenze Meeters propone ai suoi iscritti un suggestivo aperitivo nella straordinaria Firenze, cuore pulsante delle origini della lingua italiana. I partecipanti avranno modo di conoscersi e stare insieme, grazie ad uno sfizioso aperitivo e a tanta allegria!

Festa dei Single: Pizzata a Napoli Per tutti coloro che amano la vera pizza napoletana, Meeters ha organizzato una simpatica serata nella capitale Partenopea, una delle città più caratteristiche del Bel Paese. Rispecchiando il calore e l'accoglienza dei napoletani, anche la community vuole trasferire queste emozioni a tutti coloro che desiderano conoscersi e star insieme.

