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Zverev: “Sarò numero uno solo per l’assenza di Sinner”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Alexander Zverev lo ammette con onestà: “Numero uno del ranking Atp? Sarà di sicuro un momento speciale per me, penso però che le emozioni arriveranno quando vedrò davvero il numero 1 accanto al mio nome. Per ora sono ancora il numero 2 al mondo e il fatto di aver conquistato la prima posizione a fine anno è dovuto all’assenza di Sinner, purtroppo”. Il tennista tedesco, attuale numero due del ranking Atp e vincitore quest’anno del Roland Garros e degli Us Open, ha parlato così dopo il successo agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai contro Alexander Bublik.  

Il tedesco ha poi parlato dell’avvicinamento alle Atp Finals, ultimo grande torneo della stagione: “Nell’ultima partita ho iniziato a sentire dolore alla caviglia. Poi, in realtà, durante il riscaldamento andava tutto bene. Nel primo set mi sentivo bene, la situazione è peggiorata con il passare del tempo ma non mi sono mai ritirato da una partita di tennis. È successo solo nel 2022 al Roland Garros, lì però non riuscivo proprio a camminare. Non voglio ritirarmi senza motivo, alla fine ho lottato e sono felice perché ho vinto”.  

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