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Zverev perde con Musetti e il web si scatena: “Davvero sei numero 1?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Alexander Zverev perde e il web si scatena. Oggi, mercoledì 4 novembre, il tennista tedesco ha perso contro Lorenzo Musetti al secondo turno del Masters 1000 di Parigi, alla prima uscita da numero 1 del mondo dopo il sorpasso ai danni di Jannik Sinner ufficializzato lunedì scorso. 

Proprio la posizione nel ranking Atp del tedesco, che per la prima volta in carriera ha raggiunto la vetta della classifica generale, è valsa a Zverev gli sfottò di tifosi e appassionati di tennis: “Davvero sei numero 1 del mondo?”, ha chiesto ironico un utente su X, commentando la vittoria di Musetti. “Quest’uomo ha zero aura”, ha scritto un altro usando un gergo molto in voga tra le nuove generazioni. 

“è appena diventato il primo uomo a perdere la prima partita da numero 1 senza vincere nemmeno un set”, è la statistica ricordata da un utente, che ha scatenato l’ilarità di altri appassionati: “Sembra quasi che non si senta davvero il numero 1”, “non resterà numero 1 a lungo”. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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