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Zverev e la finale di Wimbledon persa con Sinner: “Me ne sono andato arrabbiato…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Alexander Zverev ‘rosica’ ancora per la finale di Wimbledon persa contro Jannik Sinner. Il tennista tedesco è approdato ai quarti di finale degli US Open, battendo in tre set l’azzurro Luciano Darderi, eppure sembra non aver ancora superato la sconfitta contro il numero 1 del mondo all’ultimo atto dello Slam di Londra, che Sinner è riuscito a conquistare in rimonta in quattro set dopo aver perso il primo parziale. 

“Me ne sono andato un po’ arrabbiato perché ho sentito che la finale mi è sfuggita di mano”, ha detto Zverev rispondendo a una domanda diretta di John McEnroe durante un evento a New York, “penso che stessi giocando meglio di lui in quel momento… ma sono scivolato”. 

Secondo Zverev insomma il risultato è anche dovuto a sua caduta durante la partita: “Le mie ginocchia hanno sbattuto e da allora non ho potuto servire bene. Da lì, non ho potuto spingermi bene e lui mi ha restituito di più e abbiamo avuto più scambi”. 

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