TORINO (ITALPRESS) – Alexander Zverev non si ferma a Torino. Il numero uno del mondo batte Ben Shelton nella seconda giornata del Gruppo McEnroe alle Atp Finals 2026 e conquista un posto nelle semifinali. Nel rematch della finale degli Us Open, vinta dal tedesco, il 29enne di Amburgo si impone con il punteggio di 6-2 7-6(4) in un’ora e 35 minuti di gioco. Zverev parte forte, imponendo il proprio ritmo al servizio e approfittando delle difficoltà dell’americano in risposta. Il primo set scivola rapidamente nelle mani del tedesco, mentre nel secondo Shelton alza il livello e riesce a trascinare la sfida al tie-break. Nei momenti decisivi, però, è ancora Zverev a fare la differenza, chiudendo i conti in due parziali e conquistando la seconda vittoria in altrettante partite. “Sono molto contento per la vittoria, che è arrivata contro uno dei migliori giocatori del mondo. Penso di aver giocato un primo set perfetto, poi nel secondo set Ben (Shelton, ndr) è salito molto di livello”, le parole del tedesco nell’intervista in campo. Shelton resta fermo a un successo e dovrà giocarsi le proprie possibilità di qualificazione nell’ultima giornata del girone. Nell’altra sfida del Gruppo McEnroe, Arthur Fils conquista la prima vittoria della sua carriera alle Atp Finals battendo in rimonta Rafael Jodar. Il francese si aggiudica la sfida tra esordienti nel torneo dei Maestri con il punteggio di 4-6 6-2 6-2 in un’ora e 51 minuti di gioco. Dopo un primo set favorevole allo spagnolo, Fils cambia marcia e prende progressivamente il controllo degli scambi, approfittando anche delle difficoltà fisiche dell’avversario, apparso non al meglio dal secondo parziale. Il transalpino trova maggiore continuità al servizio e riesce a imporre la propria aggressività da fondo campo, lasciando appena quattro game a Jodar negli ultimi due set. Il francese sale così a quota una vittoria e giovedì 19 novembre affronterà Zverev nell’ultima giornata del girone, mentre Jodar, ancora a secco di successi, se la vedrà con Shelton. Domani spazio alla seconda giornata del Gruppo Lendl. Non prima delle 14.00 Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz si contenderanno il primato nel girone dopo i successi all’esordio, mentre non prima delle 20.30 Flavio Cobolli affronterà Frances Tiafoe in una sfida decisiva per restare in corsa per la qualificazione alle semifinali. Aprirà il programma diurno il doppio Harrison/Skupski-Bolelli/Vavassori (ore 11.30), mentre alle 18.00 toccherà a Granollers/Zeballos-Krawietz/Puetz.

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