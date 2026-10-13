Bancali usati e nuovi
Italia

Zoppas (Ice): “”Anche ad Eicma sosteniamo startup e pmi in processo internazionalizzazione””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
Meno di un minuto

“Con la nostra presenza alla manifestazione diamo un contributo importante alle startup, che sono le nostre piccole e medie imprese, pronte a mettersi in gioco con le nuove tecnologie. Chi inizia ha la necessità di guardare all’estero per trovare nuovi clienti, ma è fondamentale anche l’attrazione degli investimenti verso l’Italia, un aspetto di cui ci occupiamo e che può davvero fare la differenza”. Così Matteo Zoppas, presidente di Ice Agenzia, intervenendo oggi a Milano alla conferenza stampa di presentazione di Eicma 2026, in programma dal 3 all’8 novembre a Rho Fiera.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

La Città di Anzio, al Monumento ai Caduti, commemora le vittime innocenti dell’Olocausto

27 Gennaio 2018

Francesca Giubelli e l’Intelligenza Artificiale rispondono a Fedez e con una Hit Innovativa contro il patriarcato

20 Settembre 2024
Scommesse

Scommesse: Juventus retrocessa in Serie B? I bookmakers bloccano le puntate

27 Gennaio 2023

  Festa del Buttero Contemporaneo #laltraequitazione Un progetto sociale di sviluppo locale Pratoni del Vivaro (Velletri Luglio e Agosto 2017

30 Giugno 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno