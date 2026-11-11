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Zidane: “Allenare la Juve? Mi piacerebbe, perché no…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “Allenare un giorno la Juventus? Sì, non si sa mai. Lippi mi ha insegnato che non bisogna mai fermarsi, bisogna insistere sempre”. Zinedine Zidane è sincero e sorprende. Il commissario tecnico della Francia ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l’Italia in Nations League, e non ha chiuso le porte a un ritorno in bianconero per il futuro.  

“Io all’inizio – ha detto il ct della Francia – non giocavo bene, i tifosi e la stampa non mi amavano e ho sofferto un po’, ma Lippi mi ha detto che avrei giocato nella sua Juve e io gli devo tutto. Juve? Un giorno mi piacerebbe, perché no, se continuerò a fare l’allenatore. L’Italia mi ha dato la tattica, con Lippi facevamo 30 minuti al giorno di tattica. Un maestro”. 

Zidane ha poi aggiunto alcune considerazioni sul nuovo ruolo da selezionatore: “La difficoltà da Ct è legata a chi non può giocare, però fa parte del calcio”. E ancora, tornando sul pareggio di inizio ottobre contro gli Azzurri, nella sfida d’andata del Gruppo A: “Lì abbiamo avuto una serata complicata, perché sappiamo che l’Italia quando vuole fare una bella partita la fa, soprattutto difensivamente. Io ho giocato 4-5 anni alla Juventus e penso che per un italiano venga prima una buona difesa, poi c’è l’attacco”.  

Nella sfida di San Siro contro l’Italia, non ci sarà Mbappé per un piccolo problema fisico: “Cos’è successo? Roba di poco conto, spero di averlo a disposizione per domenica. Kylian ha avvertito un piccolo dolore e non è contento, ma con un risentimento muscolare bisogna rischiare poco perché la stagione è lunga”.  

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