Zhara: fuori il nuovo singolo “Indolore”

Dal 13 ottobre 2023 è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “Indolore” (Rusty Records), il nuovo singolo di ZHARA.

“Indolore” è un brano autobiografico che racconta l’importanza di un rapporto sano con sé stessi in cui si possono rispecchiare un po’ tutti. Amarsi al giorno d’oggi non è una cosa scontata, le insicurezze e i pensieri tristi di tanto in tanto riaffiorano nella nostra testa facendoci sentire, a volte, inadeguati o poco importanti per qualcuno. Crescendo e maturando si capisce che trovare un equilibrio interiore con la propria persona è la cosa più importante di tutte. Ognuno di noi ha qualcosa di speciale da offrire, chi sceglie di restare con noi per una parte del percorso può solo trarre insegnamenti, vantaggi e benefici. La vita è imprevedibile, bella, piena di emozioni e non si può perdere tempo dietro a qualcuno che ci fa star male, ma soprattutto dietro a qualcuno che non vede la luce che è dentro di noi.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Crescendo e maturando ho capito che trovare un equilibrio interiore con la propria persona è la cosa più importante di tutte. Non possiamo perdere tempo dietro a qualcuno che ci fa star male, soprattutto dietro a qualcuno che non vede la luce che è dentro di noi”.

Biografia

Zhara è una cantautrice classe 2007 che approda nel panorama discografico italiano con il brano “Libera”, pubblicato in digitale il 13 giugno 2023. Comincia a comporre le prime melodie e a scrivere i primi testi già all’età di 14 anni suscitando l’interesse e l’attenzione degli addetti ai lavori. Nel settembre 2023 firma con l’etichetta milanese Rusty Records e pubblica il suo secondo inedito “Indolore” disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 13 ottobre 2023.

