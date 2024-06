“Zero”, il nuovo singolo del progetto The Things We Hide

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi si sceglie di aprire uno scenario nuovo e la logica del consenso viene scavalcata dalla logica dei caminetti". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno. In Europa "si delinea una maggioranza fragile, destinata probabilmente ad […]

NEW YORK (ITALPRESS) - Dal Summer Fancy Food Show di New York, il Consorzio del Parmigiano Reggiano guarda al futuro del formaggio che è nel cuore degli americani e non solo. Gli Usa costituiscono il principale mercato estero con circa 6mila tonnellate esportate nel canale retail nei soli primi cinque mesi del 2024. Per quanto […]