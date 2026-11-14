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Zeni (Fid), “”Qualità di vita migliorata per pazienti con diabete di tipo 1″”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
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“Sicuramente la qualità di vita è in costante miglioramento. Mio figlio ha avuto l’esordio del diabete di tipo 1 nel 2004 e allora eravamo fermi alle punture e al test della glicemia tramite il glucometro pungidito. Oggi abbiamo i sensori, vediamo sul cellulare la glicemia e il suo andamento, disponiamo di microinfusori e di sistemi quasi chiusi con algoritmi che aiutano nella gestione”. Lo ha detto Nicola Zeni, presidente Fid – Fondazione italiana diabete, in occasione della Giornata mondiale del diabete. A Roma, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, si è tenuto un importante momento di confronto istituzionale e scientifico dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla ricerca e all’innovazione nel campo del diabete.

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