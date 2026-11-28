(Adnkronos) –

Lo yoga fa bene al cuore e praticarlo regolarmente può aiutare ad abbassare la pressione arteriosa. Diversi studi internazionali negli anni hanno dimostrato i benefici di questa pratica sul sistema cardiovascolare, sia in soggetti sani come ‘prevenzione primaria’, orientata a prevenire quindi la comparsa di patologie, sia in soggetti cardiopatici come ‘prevenzione secondaria’.

Le malattie cardiovascolari rimangono la principale causa di morte e disabilità nell’Unione europea: nel 2022 hanno causato un decesso su tre (1,7 milioni) e hanno colpito 62 milioni di persone secondo quanto emerge dal rapporto Ocse ‘The State of Cardiovascular Health in the European Union’, pubblicato nel 2025. Anche in Italia, è la stima dell’Istituto superiore di Sanità, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte (30,8%), con oltre 220mila decessi l’anno. Con la prevenzione, l’80% di questi eventi si potrebbe evitare.

Le malattie cardiovascolari sono multifattoriali, contribuiscono cioè alla loro insorgenza più fattori di rischio (età, sesso, pressione arteriosa, fumo, diabete, colesterolemia). Alcuni fattori non sono modificabili ma altri sì, come l’ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, fumo di tabacco, sovrappeso/obesità, sedentarietà e dieta e l’eccessivo contenuto nei cibi di grassi saturi e di sale. “La pratica dello yoga può senz’altro considerarsi un valido alleato per il benessere del sistema cardiovascolare, sia in prevenzione primaria che secondaria”, conferma all’Adnkronos Giovanna Geraci, direttrice Uoc cardiologia ospedale Sant’Antonio Abate Erice (Trapani), che sottolinea: “Ci sono evidenze di utilità nei pazienti con scompenso cardiaco, aritmie (in particolare fibrillazione atriale), sindrome metabolica e diabete, oltre che di effetti favorevoli sullo stato infiammazione cronica di basso grado che si accompagna spesso a stati cronici di stress, sovrappeso, dismetabolismi e che fa da substrato all’aterosclerosi ma anche all’innesco di eventi clinici cardiovascolari acuti”.

Il cuore è – insieme al cervello – l’organo (muscolare) più importante del nostro corpo: motore del corpo umano, è il perno della circolazione sanguigna. La sua funzione principale è portare il sangue ricco di ossigeno al resto del corpo, a cellule, tessuti e organi, in modo da nutrirli. Le malattie cardiovascolari – che danneggiano il cuore, compromettendo la sua capacità di pompare sangue in modo efficiente – sono influenzate da diversi fattori di rischio, condizioni che aumentano la probabilità di sviluppare una malattia o aggravarla se già presente. I fattori di rischio possono essere suddivisi in ‘non modificabili’ e ‘modificabili’ attraverso interventi di tipo comportamentale e terapie mirate. Fra i più importanti fattori di rischio modificabili c’è l’elevata pressione del sangue nelle arterie, che non è una malattia, ma un fattore di rischio, ovvero una condizione che aumenta la probabilità che si verifichino altre malattie cardiovascolari.

Stando ai dati dell’Iss, il 31% della popolazione italiana è ipertesa. Dal 1990 al 2019 il numero di individui affetti dall’ipertensione è raddoppiato: da 650 milioni a 1,3 miliardi. Non dando sempre sintomi, quasi la metà delle persone affette non ne è al corrente. Anche nel caso dell’ipertensione, oltre alla familiarità – la presenza, in famiglia, di soggetti ipertesi aumenta la probabilità che un paziente sviluppi ipertensione arteriosa – la pressione arteriosa aumenta con l’avanzare dell’età, per effetto dei cambiamenti che si verificano a carico dei vasi arteriosi (che, invecchiando, diventano più rigidi), il sovrappeso, il diabete, il fumo, un’alimentazione sbagliata, la sedentarietà e lo stress.

Ogni volta che una persona percepisce una minaccia si innescano immediatamente specifiche emozioni che attivano una complessa risposta biologica dell’organismo. Questo avviene sia quando la minaccia è reale, sia quando è emotiva o psicologica. Le conseguenze sono un aumento della frequenza cardiaca e un innalzamento della pressione arteriosa. Si tratta di una reazione breve e fisiologica e, per questo motivo, considerata naturale. Quando però lo stress diventa cronico, mal gestito o prolungato (distress), può rappresentare un problema per la salute, aumentando il rischio di: ipertensione, infiammazione, aritmie, peggioramento di sintomi cardiaci, eventi cardiovascolari.

Diversi studi negli anni – più o meno grandi – hanno dimostrato che lo yoga è un ottimo alleato della salute cardiovascolare. La pratica regolare aiuta a ridurre la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e i livelli di stress. I benefici sul sistema cardiovascolare riguardano sia i soggetti sani come ‘prevenzione primaria’ sia in soggetti cardiopatici come ‘prevenzione secondaria’, per evitare recidive, essendo anche un valido alleato della terapia farmacologica. “La respirazione lenta e profonda – ricorda Geraci – aiuta a rallentare la frequenza cardiaca, a ridurre la pressione arteriosa e modula positivamente l’attività del sistema nervoso simpatico, principale responsabile della produzione degli ormoni dello stress. Inoltre l’attività praticata con lo yoga stimola l’utilizzo del glucosio da parte dei muscoli e dunque al miglioramento dell’equilibrio glicemico”. “Anche se l’attività fisica svolta nella pratica yoga è considerata di bassa o media intensità, è dimostrato l’effetto benefico sul metabolismo lipidico, con la riduzione del colesterolo ‘cattivo’ (Ldl)”, conclude l’esperta.

I risultati di una ricerca clinica del 2019, condotta dalle università di Rotterdam e di Harvard su 2.700 pazienti e pubblicata sull’’European Journal of Preventive Cardiology’, evidenziano l’efficacia dello yoga sull’intero apparato cardiovascolare. Nello studio dell’American College of Cardiology, presentato alla conferenza Asia 2023, viene sottolineato come lo yoga potrebbe essere impiegato come trattamento complementare per i pazienti con insufficienza cardiaca. “I pazienti che hanno praticato yoga hanno osservato un miglioramento della pressione arteriosa sistolica e della frequenza cardiaca rispetto a coloro che assumevano farmaci senza dedicarsi alla disciplina”, ha fatto presente Ajit Singh, ricercatore del Consiglio Indiano per la Ricerca Medica presso il Kasturba Medical College & Hospital, Manipal Academy of Heart Education di Manipal in India, e autore principale dello studio. La maggior parte degli studi pone l’accento sull’importanza della respirazione, lenta e profonda, che aiuta a rallentare la frequenza cardiaca, a ridurre la pressione arteriosa e a calmare il sistema nervoso simpatico, principale responsabile della produzione degli ormoni dello stress. Con l’obiettivo di valutare l’efficacia dello yoga sulla pressione arteriosa, alcuni ricercatori della Connecticut University, guidati da Yin Wu, hanno analizzato i dati provenienti da 49 studi clinici condotti tra il 1983 e il 2018. I risultati hanno indicato che la pratica dello yoga che enfatizza il rilassamento mentale e le tecniche di respirazione, insieme al movimento fisico, fornisce le maggiori riduzioni della pressione sanguigna.

Infine un piccolo studio pubblicato nel 2025 sullo ‘European Journal of Cardiovascular Medicine’, ha analizzato in particolare gli effetti immediati di una singola sessione di yoga sulla frequenza cardiaca a riposo e sulla pressione arteriosa. Trenta adulti sani (di età compresa tra i 18 e i 45 anni) sono stati assegnati in modo casuale a un gruppo yoga o a un gruppo di controllo. Il gruppo yoga ha eseguito un protocollo standardizzato di 30 minuti comprendente Nadi Shodhana Pranayama (respirazione alternata delle narici), Surya Namaskar (saluto al sole) e Savasana (posizione del cadavere). Il gruppo di controllo si è dedicato alla lettura tranquilla per la stessa durata. Ne è emerso che i partecipanti del gruppo yoga hanno mostrato una significativa riduzione della frequenza cardiaca a riposo, insieme a diminuzioni della pressione (sia sistolica che diastolica, maggiore rispetto al gruppo di controllo). La conclusione è che una singola sessione di yoga della durata di 30 minuti riduce significativamente la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa a riposo, probabilmente grazie all’aumento dell’attività parasimpatica e alla diminuzione del tono simpatico. Questi risultati confermano che lo yoga rappresenta un intervento pratico e non farmacologico per il rilassamento cardiovascolare immediato.

“In oltre 30 anni di insegnamento, posso affermare che allievi – grazie alla pratica dello yoga – hanno riscontrato miglioramenti nella pressione arteriosa, nel colesterolo, ma anche nella qualità del sonno, la gestione dello stress e nel benessere generale. Ascoltare queste esperienze, osservare come le persone reagiscono e adattare la pratica a ciascun individuo sono aspetti importanti del lavoro di un insegnante”, dice all’Adnkronos Michele Pernetta, che – dopo aver introdotto l’Hot Yoga nel Regno Unito e in Europa nel 1994 e aver aperto diversi centri, nel 2013 ha lanciato Fierce Grace, una nuova interpretazione dello yoga classico, risultato di tutti i suoi anni di studio e dell’osservazione di oltre un quarto di milione di corpi che ha avuto il privilegio di ‘studiare’ nel corso della sua carriera di insegnante. Un metodo che, grazie a una miscela unica di tutti gli stili di yoga, combina forza e flessibilità sia per il corpo che per la mente e dà la possibilità a tutti – qualunque sia l’età, la corporatura, lo stile di vita – di poter praticare in sicurezza, traendone benefici fisici e non solo.

“Per chi pratica yoga e soffre di ipertensione o problemi cardiaci, è importante riuscire a mantenere la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa entro i limiti desiderati – prosegue – uno dei punti di forza dello yoga è la facilità con cui praticante e insegnante possono regolare l’intensità dello sforzo richiesto. Prendiamo ad esempio un affondo in piedi come il Guerriero 1 o il Guerriero 2. Uno studente può piegare profondamente il ginocchio anteriore e mantenere la posizione per 30 secondi. La persona accanto a lui può effettuare una flessione meno profonda, mantenere la posizione per cinque secondi, poi rialzarsi e riprendere fiato. Entrambi utilizzano le gambe, sostengono il proprio peso e sviluppano flessibilità ed equilibrio”.

“Questa adattabilità è fondamentale per chi ha bisogno di allenarsi entro i limiti raccomandati per la propria condizione. La profondità di una posizione, la durata del mantenimento e il tempo di recupero tra un movimento e l’altro possono essere tutti regolati”, sottolinea Pernetta aggiungendo: “Le lezioni di yoga variano notevolmente. Gli allievi devono essere incoraggiati a rimanere consapevoli del proprio respiro per tutta la durata della pratica e a rallentare il ritmo prima di sentirsi troppo sotto pressione o di percepire che la frequenza cardiaca sta aumentando”.

“Un altro modo in cui gli insegnanti possono aiutare chi soffre di ipertensione o di patologie cardiache è quello di adattare o evitare le inversioni e le posture faticose in cui la testa si trova all’altezza del cuore o al di sotto di esso – dice ancora Pernetta – Sostenere ad esempio il corpo su una sola gamba con il busto parallelo al pavimento e le braccia distese può far aumentare rapidamente la frequenza cardiaca. Un punto di partenza più delicato consiste nel mantenere la testa al di sopra del cuore ed eseguire la posizione solo parzialmente. In generale le posizioni più impegnative possono inizialmente essere mantenute solo per cinque-dieci secondi, seguite da un periodo di riposo. La profondità e la durata dovrebbero essere adattate alla persona e alle sue indicazioni mediche”.

“Le inversioni sulla testa o in appoggio sulle spalle tendono a essere controindicate e richiedono particolare cautela perché capovolgersi modifica il modo in cui la gravità influisce sulla pressione sanguigna, aumentando la pressione nei vasi sanguigni della testa e del collo”, ricorda l’insegnante che sottolinea come la respirazione sia fondamentale per regolare lo sforzo: “Va incoraggiata una respirazione nasale confortevole, gli allievi devono ridurre l’intensità se il respiro diventa affannoso. Sforzarsi per mantenere una posizione difficile o trattenere il respiro può aumentare la pressione sanguigna durante la pratica, anche se lo yoga regolare può aiutare ad abbassare la pressione a riposo nel tempo”. Praticare al caldo è indicato? “Praticare o meno in una sala riscaldata dipende dalle condizioni fisiche della persona, dai farmaci assunti e dalla sua risposta al calore. Per alcune persone, una lezione in sala non riscaldata sarà la scelta più adatta”.

“In generale il mio consiglio è: iniziate a praticare nella vostra zona di comfort. Adottate una posizione meno profonda e mantenetela per un breve periodo. All’inizio, in una posizione impegnativa, possono essere sufficienti da cinque a dieci secondi, e potete uscire dalla posizione prima. Sedetevi e riposatevi ogni volta che ne avete bisogno. Seguite le indicazioni personalizzate che avete ricevuto. Adattate le posizioni a testa in giù: chiedete un’alternativa più eretta o con supporto, se opportuno. Evitate le posizioni invertite in caso di ipertensione non controllata. Anche quando i valori sono sotto controllo, la progressione dovrebbe riflettere i consigli medici individuali – ricorda Pernetta – Continuate a respirare liberamente, evitate di trattenere il respiro e di sforzarvi. Alla fine della lezione, le posture di chiusura danno al corpo il tempo di rallentare. Allungamenti delicati, musica, respirazione più tranquilla, meditazione e qualche minuto sdraiati immobili possono portare un senso di liberazione e pace”.

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