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Cronaca

Yamaha XENTER E 2027: lo scooter elettrico a ruote alte

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Yamaha torna nel segmento degli scooter a ruote alte con il nuovo XENTER E 2027, un modello completamente elettrico sviluppato per la mobilità urbana. Il progetto combina prestazioni equivalenti a quelle di un 125 cc, soluzioni ciclistiche specifiche e una dotazione tecnologica pensata per gli spostamenti quotidiani. 

Il cuore dello scooter è il propulsore eAxle, un’unità compatta con motore sincrono a magneti permanenti, raffreddamento ad aria e trasmissione finale a cinghia. La coppia massima raggiunge 33,3 Nm a 500 giri/min, garantendo una risposta immediata all’acceleratore. 

L’autonomia dichiarata è di 108 chilometri nel ciclo WMTC1, mentre la batteria agli ioni di litio è collocata centralmente, con una particolare conformazione a L che permette di mantenere una pedana piatta e ricavare spazio nel vano sottosella. La ricarica avviene attraverso il caricatore integrato da 800 W, compatibile con prese domestiche e infrastrutture pubbliche Type 2. Per una ricarica completa sono necessarie circa 5,5 ore nelle condizioni dichiarate. 

 

La ciclistica utilizza un telaio underbone che ospita batteria e propulsore in posizione ribassata, favorendo la centralizzazione delle masse. Le ruote da 16 pollici montano pneumatici nelle misure 100/80 anteriormente e 120/80 posteriormente. 

Le sospensioni garantiscono escursioni di 100 mm davanti e 97 mm dietro, mentre l’impianto frenante impiega due dischi da 245 mm, entrambi assistiti dall’ABS. Presente anche la frenata rigenerativa. La sella si trova a 790 mm dal terreno e il vano sottosella può accogliere un casco integrale, compatibilmente con le dimensioni. 

Tre le modalità di guida disponibili: Sport, Touring ed Eco, affiancate dal controllo di trazione e da una pratica funzione di retromarcia per facilitare le manovre. La strumentazione TFT da 5 pollici integra la connettività Yamaha Motor On, con navigazione turn-by-turn, informazioni sulla batteria e localizzazione del parcheggio. Completano l’equipaggiamento Smart Key e presa USB-C.
 

Lo XENTER E arriverà nella primavera 2027, nelle colorazioni Platinum Silver e Midnight Black. Yamaha introdurrà inoltre YOU Charge, un servizio dedicato all’accesso alle infrastrutture pubbliche di ricarica. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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