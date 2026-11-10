Yamaha presenta RW350, libertà di movimento tra città e off-road

ROMA (ITALPRESS) – Yamaha presenta RW350, il nuovo modello Adventure premium e versatile pensato per offrire libertà di movimento tanto negli spostamenti quotidiani quanto nell’esplorazione. Dopo aver trasformato il concetto di mobilità urbana con la famiglia MAX e aperto nuove possibilità con modelli Adventure come Tènèrè 700, il marchio dei tre diapason, facendo tesoro di decenni di esperienza nello sviluppo di moto e veicoli a due ruote per strada e in off-road, crea un ponte tra questi due mondi. In città RW350 garantisce stabilità, comfort e una guida raffinata; quando l’asfalto finisce, permette di allargare gli orizzonti e accompagna i piloti verso nuove esperienze. Non si tratta solo di un’estetica ispirata al mondo Adventure: la capacità di adattarsi a condizioni e terreni differenti è parte integrante del progetto. Per questo ogni elemento è stato sviluppato mettendo al centro il pilota, con una sella che favorisce la libertà di movimento, pedane che offrono comfort su strada e grip quando serve e una motorizzazione studiata per garantire controllo, prestazioni ed emozioni.

Equipaggiato con un motore monocilindrico da 330 cc, 4 tempi, SOHC, 4 valvole, raffreddato a liquido e alimentato a iniezione, progettato per offrire prestazioni e facilità di utilizzo sia negli spostamenti urbani sia quando si decide di proseguire oltre l’asfalto, RW350 porta la filosofia della nuova famiglia nel segmento di media cilindrata. Uno degli elementi tecnicamente più innovativi è il nuovo sistema Yamaha Dynamic Ride. A differenza dei tradizionali sistemi unit-swing, il motore è fissato rigidamente al telaio e solo l’unità CVT si muove verticalmente, facendo perno attorno all’albero motore. Questa architettura riduce sensibilmente le masse non sospese, aumenta la rigidità e offre maggiore libertà nella progettazione della sospensione posteriore. A completare il quadro, un sistema di bilanciamento a quattro assi lavora in sinergia con motore e CVT per una guida più fluida e raffinata. Il nuovo modello adotta inoltre YCC-T e Yamaha Ride Control, con le tre modalità STREET, EXPLORE ed ECO, che consentono di adattare il comportamento del veicolo alle diverse condizioni di utilizzo. Il cruise control, infine, aumenta il comfort durante i trasferimenti più lunghi.

RW350 utilizza un telaio backbone in tubi di acciaio ad alta resistenza. All’anteriore c’è una forcella rovesciata da 37 mm con 140 mm di escursione, mentre al posteriore lavora una coppia di ammortizzatori con 105 mm di escursione e precarico regolabile su sette posizioni. La ruota anteriore da 16″ e quella posteriore da 14″, dal design ispirato al mondo rally, montano pneumatici tubeless Dunlop D615 con battistrada a blocchi sviluppato appositamente per questo modello. L’altezza da terra raggiunge i 185 mm. Le pedane hanno inserti in gomma rimovibili e sono affiancate da poggiapiedi anteriori ripiegabili, che permettono al pilota di passare con naturalezza dalla posizione seduta a quella in piedi. RW350 è dotato di un display TFT a colori da 5″, compatibile con MyRide e Garmin StreetCross, che mostra velocità, regime motore, livello del carburante, consumo medio, temperatura del motore e temperatura ambiente, oltre alle informazioni su navigazione e connettività. Sono disponibili tre temi grafici, compreso l’esclusivo tema RW. La dotazione comprende anche Smart Key, sistema One-Push Start, presa USB-C, illuminazione full LED, indicatori di direzione con disattivazione automatica, Emergency Stop Signalling (ESS), cruise control e Traction Control System. Le colorazioni previste sono Sage Blue, Arashi Sand e Midnight Black.

– Foto ufficio stampa Yamaha –

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