William e Harry, spunta la rivelazione agghiacciante dell’insider che gela: “L’hanno fatto per anni”

Di recente è spuntata una rivelazione a dir poco agghiacciante che coinvolge il principe Harry e l’erede al trono William. Cosa è emerso.

Di William e Harry si è a lungo parlato sui tabloid di tutto il mondo (e non solo) oer anni. Il duo di fratelli ha sempre catturato l’interesse di tutti e non solo nell’ultimo periodo, dopo l’addio di Harry alla vita di Palazzo. I due sono letteralmente cresciuti davanti alle telecamere, in una sorta di agghiacciante “Truman show” molto reale. Ogni loro movimento e ogni particolare della loro crescita è passato sotto la lente di ingrandimenti dei media e dei giornali scandalistici.

Una triste verità che il principe Harry ha più volte denunciato, anche nel suo libro autobiografico Spare. In cui si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa. Basti ricordare il racconto drammatico e sconvolgente di quando, ancora piccolissimo, è stato costretto a sfilare davanti a milioni persone dietro al feretro della madre Diana, dopo il mortale incidente di Parigi nel 1997.

Un trauma devastante che ha segnato il principe per sempre. E ora a parlare di questa situazione ci ha pensato anche un altro membro della Royal Family, che non ha usato mezzi termini per descrivere la condizione pesantissima in cui i due fratelli si sono trovati per anni.

Harry e William, il peso della Corona

A parlare di questa situazione a dir poco insostenibile è stato il figlio della Regina Camilla, Tom, il quale ha affermato senza giri di parole che William e Harry sono stati costretti a sopportare “tratamenti terribili” da parte dei media e della stampa nel corso degli anni. Tom ha dichiarato che anche lui, in minima parte, ha dovuto affrontare il maltrattamenti dei paparazzi, ma mai quanto William e Harry.