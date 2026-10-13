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WhatsApp down oggi, problemi anche per Facebook e Instagram: cosa succede

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Problemi per WhatsApp, Facebook e Instagram oggi, martedì 13 ottobre. L’app di messaggistica si è ritrovata alle prese con un breve down almeno parziale, che ha riguardato in particolare la versione web. Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, poco dopo le 15 ha registrato un’impennata di segnalazioni in particolare in relazione all’Italia. Negli stessi minuti, si è impennata anche la curva di Facebook e Instagram: problemi, a giudicare dalle segnalazioni, anche per le altre 2 app della galassia Meta: il ‘down’ complessivo è durato pochi minuti e la situazione è tornata rapidamente alla normalità. 

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