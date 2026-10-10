Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

West Nile, prima vittima in Liguria: 86enne muore a Genova. Bassetti: “Massima attenzione”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – E’ morto per una forma neuroinvasiva di West Nile l’uomo di 86 anni, ricoverato al Policlinico San Martino di Genova, e il cui caso era stato segnalato da alcuni organi di stampa. Lo conferma la direzione sanitaria dell’ospedale. “Il decesso è stato registrato alle 19.23 di eri, presso la Rianimazione M3 del Monoblocco diretta da Nicolò Patroniti, dove il paziente, senza ulteriori co-morbidità, era stato ricoverato da alcuni giorni a seguito del peggioramento del quadro clinico. Era stato inizialmente preso in cura dal team della Clinica di Malattie Infettive, diretta da Matteo Bassetti”, si legge in una nota. 

 

“È accaduto quanto speravamo non avvenisse – sottolinea Bassetti – si tratta del primo decesso ligure di West Nile e ciò dimostra come questa infezione sia da monitorare con attenzione, tenendo presente che oggi può essere trattata solo con terapie di supporto perché non esistono farmaci specifici e vaccini per contrastarla. Va sottolineato doverosamente che questa malattia solo nell’1% dei casi può presentare forme impegnative tali da portare al decesso. Noi stiamo comunque operando per monitorare la situazione e gestire al meglio i pazienti colpiti”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Missili iraniani su Israele, primo attacco dopo tregua. Trump: “Fermatevi”. Forze Usa in allerta

7 Giugno 2026

Meloni-Schlein, al via contatti tra gli staff per il duello tv

16 Febbraio 2024

Pena di morte, l’ordine di Trump: negli Stati Uniti può tornare la fucilazione

24 Aprile 2026

Olesen (Novo Nordisk): “Contro obesità impegno comune”

7 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno