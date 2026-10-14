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Welfare: Goitini (Bnl Bnp), ‘Il welfare aziendale integra quello pubblico e riduce le

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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“Solo attraverso un’azione combinata di imprese, istituzioni e parti sociali si può arrivare a rispondere ai bisogni di welfare. Fondamentali anche la pianificazione finanziaria e una maggiore consapevolezza sui temi della protezione nel medio-lungo periodo.” Lo ha detto Elena Goitini, amministratore delegato Bnl Bnp Paribas e responsabile Bnp Paribas per l’Italia, al Global Welfare Summit 2026, svoltosi a Villa Miani, a Roma, con oltre 600 partecipanti tra rappresentanti delle istituzioni, imprese e parti sociali.

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