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Welfare, Gioannini (Reale Group): “Modello integra benessere, sostenibilità e crescita con persone al centro”﻿

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “La certificazione Italian Welfare Excellence rappresenta per Reale Mutua il riconoscimento di un percorso che affonda le proprie radici nella nostra identità mutualistica e nella volontà di generare valore condiviso per persone e comunità”. Lo afferma Anna Gioannini, Group Corporate Wellbeing director di Reale Group. Reale Mutua è tra le tre aziende italiane premiate con l’Italian Welfare Excellence al Global Welfare Summit 2026.  

“Per noi – sottolinea – il welfare non è un insieme di iniziative, ma un modello che integra benessere, sostenibilità e crescita, mettendo concretamente le persone al centro. Questo riconoscimento conferma la coerenza tra i nostri valori e le azioni che portiamo avanti ogni giorno, rafforzando la fiducia dei nostri stakeholder e il senso di appartenenza delle nostre persone”. 

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