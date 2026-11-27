Italia
Welfare, De Felice (Inps): “Rapporto di prossimità con territori impone attività relazionale solida”
“Esiste un rapporto di prossimità fortissimo con i territori e, in quest’ottica, si sviluppa un’attività relazionale con i cittadini sempre più solida, per dare risposte sempre più efficaci”. Sono le parole di Diego De Felice, Direttore centrale comunicazione Inps, intervenuto al convegno ‘Welfare innovativo: lo Stato Amico si costruisce sul territorio’, promosso dall’istituto nell’ambito della 43esima Assemblea annuale dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) a Verona.