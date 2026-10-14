Bancali usati e nuovi
Italia

Welfare: Castrignanò (Osservatorio Italian Welfare), ‘Proposto patto nazionale contro il welfare

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
Meno di un minuto

“Al Global Welfare Summit 2026 l’Osservatorio Italian Welfare ha evidenziato il ‘welfare gap’, ossia le differenze e le disomogeneità esistenti nelle tutele tra i lavoratori. Per colmare questo divario abbiamo proposto un patto nazionale che agisce su 4 leve, coinvolgendo grandi imprese, parti sociali, investitori istituzionali e istituzioni.” Lo ha detto Stefano Castrignanò, presidente dell’Osservatorio Italian Welfare, a seguito dei dati presentati al Global Welfare Summit 2026, svoltosi a Villa Miani, a Roma, con oltre 600 partecipanti tra rappresentanti delle istituzioni, imprese e parti sociali.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Astrotarocchi

Astrotarocchi 3 luglio 2026

2 Luglio 2026

Roma, ai carabinieri le ville dei Casamonica: maxi sgombero in corso

22 Ottobre 2021

Salute mentale: Marchetti (Fenascop Lazio), piano Regione Lazio è solo spot elettorale

1 Ottobre 2022

Esplosione Rocca di Papa. Morto il sindaco Emanuele Crestini

21 Giugno 2019
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno