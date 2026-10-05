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Webuild: sale al 18,91% di Trevi Fin., alza corrispettivo Opa a 5,165 euro azione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Webuild sale al 18,91% del capitale di Trevi. Nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. promossa da Webuild S.p.A, comunica di aver di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto da Praude Asset Management Limited, in qualità di investment manager e in nome e per conto di Hermes Linder Fund Sicav, Praude Funds Icav (per conto dei comparti Praude Total Return Fund e Praude Micro and Small Cap Fund) e Veniero Holdings Limited, di complessive n. 9.125.702 azioni ordinarie di Trevi), pari al 13,916% del capitale, al prezzo unitario di euro 5,165 per azione e per un controvalore complessivo di Euro 47.134.250,83, tramite Intermonte Sim S.p.A. Il regolamento dell’operazione è previsto per il 7 ottobre 2026, secondo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data odierna. A seguito dell’operazione, Webuild verrà a possedere complessivamente n. 12.403.382 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 18,91% del capitale sociale e dei diritti di voto. 

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