Vuelta di Spagna, oggi quinta tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) – Dopo le prime quattro giornate di gara, la Vuelta di Spagna torna in strada con la quinta tappa di oggi, mercoledì 26 agosto. Una frazione che, almeno sulla carta, non dovrebbe creare particolari problemi al gruppo con i suoi 173,3 chilometri da Falset-Costa Daurada a Roquetes-Terres de l’Ebre. In maglia rossa c’è Tadej Pogacar, sempre più leader dopo il trionfo di ieri ad Andorra. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa 5 della Vuelta in tv e streaming.

Qual è il percorso della tappa di oggi? Il tracciato odierno alterna un avvio caratterizzato da diversi saliscendi a una seconda metà più agevole, con lunghi tratti pianeggianti prima del finale. A rompere l’apparente tranquillità verso il traguardo sarà l’Alto de Pauls, salita di terza categoria lunga 3,5 chilometri. La pendenza media del 7,1%, unita a punte che raggiungono il 16%, potrebbe fare selezione. La vetta sarà raggiunta a 25 chilometri dal traguardo, dopodiché i corridori affronteranno una lunga discesa che potrebbe diventare decisiva per le sorti della tappa. Un fattore da considerare potrebbe essere la fatica accumulata nella tappa di ieri ad Andorra.

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La tappa partirà alle 13:34 per finire intorno alle 17.20.

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