Vuelta di Spagna, oggi 18esima tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Vuelta di Spagna 2026. Oggi, giovedì 10 settembre, la corsa a tappe spagnola metterà di fronte ai ciclisti la 18esima frazione, una cronometro individuale di 32,5 chilometri con partenza da El Puerto de Santa María e arrivo a Jerez de la Frontera. La frazione avrà un percorso prevalentemente pianeggiante e adatto agli specialisti.

Qual è il percorso della tappa 18 della Vuelta? La cronometro individuale prende il via dal Puerto de Santa María, con un percorso di 32,5 chilometri. I corridori affronteranno un primo dislivello prima di completare i primi 10 chilometri. Il terreno torna in pianura all’arrivo a El Portal, dove si trova il primo punto intermedio al km 11,7. La gara prosegue fino a incontrare una salita dopo aver superato Lomopardo. Successivamente, si raggiunge il secondo punto intermedio al km 22,1. Il percorso presenta poi un tratto in discesa attraverso Estella del Marqués. In seguito, ha inizio il tratto finale che conduce al traguardo tra le vie di Jerez de la Frontera.

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). Il primo corridore partirà alle 14.06, l’ultimo alle 16.55 con arrivo previsto intorno alle 17.30.

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