Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Vittemberga (Inps): “Ai sia sovrana per mettere al sicuro cittadini”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Stiamo costruendo un modello di intelligenza artificiale del welfare che sia sovrano e che tuteli i dati dei cittadini. La nostra attenzione è duplice: quella di creare un modello efficiente che possa essere foriero di semplificazione all’interno delle nostre procedure, ma allo stesso tempo un modello etico, basato sulla tutela dei cittadini e della sovranità del dato, perché noi tuteliamo una serie di dati estremamente sensibili e quindi per noi è importante metterli a sicuro dall’appropriazione indebita, che i modelli generalisti non controllati potrebbero effettuare”. Lo ha detto Valeria Vittimberga, direttrice generale Inps a margine del convegno ‘Valore Ia’ per il lancio di Ultra, il nuovo framework AI di Almaviva.  

Vittimberga ha poi aggiunto che: “Noi abbiamo il dovere etico di non rispondere soltanto a domanda dei cittadini, ma essere sempre più proattivi, mettendo a disposizione dei cittadini tutte le potenzialità delle ormai nostre oltre 470 prestazioni”. In conclusione, la direttrice generale Inps ha spiegato che questo è possibile anche grazie all’AI, che aiuta a rilevare in maniera proattiva le esigenze degli utenti. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Israele pronto a 6 settimane di tregua. Primi aiuti Usa lanciati su Gaza

3 Marzo 2024

Industria, ass. Guidesi: “Piano perchè la Lombardia resti prima regione manifatturera d’Europa”

15 Febbraio 2024

Iran-Usa, Trump: “Ora nella Situation Room per decisione definitiva”

29 Maggio 2026

Agricoltura: aperta misura ‘Generazione Terra’ di Ismea, 120 milioni a giovani per acquisto terreni

22 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno