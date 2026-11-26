Nel giorno della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Elisa torna a raccontare l’abuso sessuale subito quando era bambina, rivelato qualche settimana fa.

“Il senso di colpa che rimane addosso è un paradosso. Perché di fatto tu non hai fatto niente eppure ti senti molto in colpa”, dice la cantautrice, presentando alla stampa il nuovo album ‘Kintsugi’, in uscita venerdì prossimo e ripercorrendo il trauma subito.

“Parlo per me ma il senso di colpa è la paura che, se tu lo racconti, non ti crederanno. È una cosa enorme dentro di te, inspiegabile – sottolinea -. A me è successo da bambina. Avevo otto anni. Tu in certi momenti pensi: ‘Ma è successo veramente?’. Addirittura non sai dire se te lo sei inventato o no. È ovvio che non te lo sei inventato, ma è destabilizzante. Questa cosa è un orrore. E l’orrore non lo spieghi, non puoi spiegartelo. E quindi il tuo cervello, in qualsiasi modo, cerca di metterlo a posto e non ci riesce, perché non è razionalizzabile una cosa del genere”.