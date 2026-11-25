“L’Italia, per quello che riguarda il contrasto alla violenza contro le donne, è all’avanguardia rispetto anche a moltissimi altri Stati. Non siamo all’anno zero. Per quello che riguarda tutta la legislazione che va dallo stalking al codice rosso al femminicidio, a tutte le misure anche di prevenzione, al fatto di seguire le donne in tutto il loro percorso nei centri antiviolenza, nei vari numeri a cui la donna si può appellare per chiedere aiuto e al fatto di seguirla anche dopo, perché spesso le donne che subiscono violenza non si allontanano da casa perché non sanno dove andare. Quindi si è fatto moltissimo”. Lo Lo ha detto all’Adnkronos la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Casellati, intervistata dal direttore Davide Desario nel corso di ‘AdnTalks’, parlando del contrasto alla violenza sulle donne.