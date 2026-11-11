Violenza di genere, Moretti (PD): “Con Gino Cecchettin al PE un messaggio forte, educazione al

“La violenza si sradica attraverso una nuova cultura del rispetto e attraverso l’educazione”. Lo dichiara l’eurodeputata del Partito Democratico Alessandra Moretti, a margine della proiezione organizzata al Parlamento europeo alla presenza di Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa da Filippo Turetta 3 anni fa. “È fondamentale inserire nei programmi scolastici l’educazione sessuoaffettiva e al rispetto dell’altro”, sottolinea Moretti, ribadendo che le donne e le ragazze “devono essere libere sempre di scegliere chi amare e di poter dire anche un no, e che quel no deve essere rispettato”. Un impegno civile, conclude, che il Parlamento europeo condivide e abbraccia insieme alla Fondazione Cecchettin.