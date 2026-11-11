Bancali usati e nuovi
Italia

Violenza di genere, Corrado (PD): “”Dal Parlamento europeo un abbraccio alla storia di Giulia, sale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
Meno di un minuto

“Il Parlamento europeo si apre ad accogliere in un abbraccio questa storia drammatica, potente, che ha qualcosa da dire a tutte e a tutti noi in maniera molto profonda”. Lo dichiara l’eurodeputata del Partito Democratico Annalisa Corrado, a margine dell’evento organizzato al Parlamento europeo con la Fondazione Giulia Cecchettin e la presenza di Gino Cecchettin, insieme alle colleghe Alessandra Moretti e Pina Picierno/Princi. Corrado sottolinea la straordinaria partecipazione dei giovani, con posti esauriti in poche ore anche dopo il cambio di sala, e rimarca come la lotta alla violenza sia “una responsabilità collettiva e condivisa” in cui il coinvolgimento trasversale delle istituzioni e degli uomini è “preziosissimo”.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

COVID-19, Missione del PE in Italia, cosa abbiamo imparato dalla pandemia?

30 Ottobre 2022

L’opera lirica è per tutti: Casa Fools e Lirica Tamagno insieme per una Madama Butterfly pop

12 Settembre 2022

Il Nobel per la pace assegnato a Navanethem Pillay

9 Ottobre 2026

Imprese, Sperlari compie 190 anni tra tradizione e innovazione

2 Novembre 2026
Controlla anche
Chiudi
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno