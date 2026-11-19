(Adnkronos) – Rafforzare la continuità delle cure sul territorio e concretizzare il principio di ‘Casa come primo luogo di cura’, trasformando la libera professione infermieristica in un pilastro strutturale della programmazione sanitaria nazionale. È questo il messaggio centrale emerso durante l’VIII Giornata nazionale della libera professione infermieristica, promossa oggi da Fnopi – Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, con il patrocinio della Camera dei Deputati. All’evento hanno partecipato esponenti del Parlamento, del Governo, delle Regioni e del mondo accademico giuridico, economico e sociologico.

“Una sanità più forte si costruisca anche attraverso il riconoscimento del valore di chi ogni giorno la rende possibile – ha affermato Paolo Trancassini, questore della Camera dei deputati – Le istituzioni hanno il compito di ascoltare, confrontarsi e creare le condizioni affinché le professionalità possano esprimere pienamente il proprio valore. Il Parlamento deve essere un luogo di confronto aperto, nel quale le esigenze di chi opera quotidianamente sul campo possano diventare parte delle scelte legislative e delle politiche pubbliche. L’obiettivo deve essere quello di mettere a disposizione della collettività tutte le professionalità e le competenze che il nostro sistema può esprimere, salvaguardando la qualità dell’assistenza, la trasparenza delle regole e l’equità nell’accesso alle cure – ha aggiunto Trancassini – La possibilità di fare della casa il primo luogo di cura non è soltanto una scelta organizzativa, ma un cambiamento culturale. Significa avvicinare i servizi alle persone, ridurre le distanze, sostenere le famiglie e offrire risposte soprattutto a chi vive condizioni di maggiore fragilità. In questo percorso, la libera professione infermieristica può rappresentare un contributo prezioso, da inserire in una visione complessiva e integrata della sanità territoriale”.

Nel suo intervento, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, ha sottolineato come la questione della libera professione infermieristica non riguardi solo la singola categoria, ma anche il modo con cui il Paese organizza il lavoro di cura. “Lavoro autonomo e subordinato hanno pari dignità – ha sottolineato Calderone – Il confronto con le professioni su tutele, welfare e formazione di chi è insieme dipendente e libero professionista è sempre aperto. E per quanto di nostra competenza contribuiremo al confronto con Parlamento, ministero della Salute e Regioni, come sempre mettendo la persona al centro del lavoro e delle nostre azioni”.

Il consigliere del Comitato centrale Fnopi, Luigi Pais dei Mori, nella sua introduzione ai lavori, ha spiegato che la libera professione degli infermieri “è una risorsa per il sistema che rafforza la prevenzione, la prossimità e la continuità delle cure. Le deroghe al vincolo di esclusività hanno funzionato, ma l’obiettivo è trasformarle in un superamento definitivo del vincolo, trovando un equilibrio tra interesse pubblico e valorizzazione delle competenze. Parallelamente, una collaborazione sostenibile deve applicare i principi dell’equo compenso, remunerando la prestazione intellettuale secondo il suo effettivo valore e integrando un linguaggio standardizzato infermieristico nei flussi di rendicontazione che renda finalmente visibile e misurabile il contributo concreto della nostra professione sulla salute dei cittadini”.

I dati presentati da Barbara Sena, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università Lumsa di Roma, hanno evidenziato come la libera professione rappresenti una leva fondamentale per decongestionare le strutture ospedaliere, dove l’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento di supporto, ma non in grado di sostituire la relazione di cura né la responsabilità delle scelte assistenziali. L’analisi giuridica di Alessandro Sterpa, professore ordinario di Diritto pubblico presso l’Università degli Studi della Tuscia, ha chiarito i contorni costituzionali del tema alla luce degli articoli 97 e 98 della Costituzione e sottolineato come la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 153 del 2024, abbia esplicitamente distinto la disciplina delle professioni sanitarie rispetto a quella della dirigenza medica e dell’attività libera professionale intramuraria. Ne deriva che la scelta del legislatore di consentire la libera professione per le professioni sanitarie risponde a criteri di piena ragionevolezza anche al di fuori del contesto pandemico.

È stato trattato anche il tema della definizione del modello dell’infermiere convenzionato – ipotesi analizzata da Fnopi dal 2015 – per integrare la libera professione nella rete pubblica dell’assistenza primaria, in forte sintonia con la riorganizzazione prevista dal Dm 77/2022. Federico Lega, professore ordinario di Economia e Management sanitario all’Università degli Studi di Milano, ha evidenziato come le partnership tra settore pubblico e settore privato o libero-professionale debbano essere valutate in termini di contributo all’appropriatezza, alla qualità assistenziale e all’effettiva accessibilità dei servizi, superando una logica basata esclusivamente sul contenimento dei costi. In questo quadro s’innesta il rispetto rigoroso della Legge 49/2023 sull’equo compenso in base alla quale la prestazione intellettuale deve essere remunerata in ragione del suo valore e dell’efficacia assistenziale prodotta.

Sulle prospettive di sostenibilità contrattuale ed economica, Marco Alparone, presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità e vicepresidente della Regione Lombardia, ha spiegato che “è importante rispondere a esigenze nuove con modelli organizzativi differenti, valorizzando la centralità dei professionisti della sanità. Quando si parla di contratto, va infatti ricordato che, per ogni professionista, rappresenta un progetto di vita”.

Nelle conclusioni, la presidente Fnopi, Barbara Mangiacavalli, ha rimarcato la necessità di superare ogni logica di contrapposizione tra le diverse modalità di esercizio della professione. L’attività libero-professionale, per Mangiacavalli, deve essere valorizzata nella sua funzione integrativa e sussidiaria rispetto al Ssn, avviando una riflessione globale sulla professione infermieristica indipendentemente dal contesto strutturale in cui viene praticata. La presidente Fnopi ha rivolto un appello per un coinvolgimento attivo della Conferenza Stato-Regioni, sollecitando l’apertura formale del dibattito sulla “questione infermieristica”.

Inoltre, la presidente ha sottolineato l’urgenza di strutturare politiche di welfare a favore degli infermieri. “Per trattenere i giovani talenti all’interno della sanità pubblica dobbiamo creare ambienti di lavoro attrattivi e dinamici – ha concluso – È prioritario eliminare i vincoli burocratici e le rigidità strutturali che ancora imprigionano il Servizio sanitario nazionale, permettendo agli infermieri di esprimere appieno il proprio potenziale professionale”.

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