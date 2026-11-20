(Adnkronos) – IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, porta la produzione videoludica nazionale al centro di Milan Games Week & Cartoomics 2026, in programma dal 27 al 29 novembre negli spazi di Fiera Milano Rho, con un programma articolato per valorizzare la creatività degli studi di sviluppo in Italia e sui mercati esteri. L’iniziativa si inserisce in un comparto caratterizzato da una spiccata vocazione all’export, come attestato dall’ultimo censimento pubblicato da IIDEA nel 2025 secondo cui il 42% del fatturato degli studi di sviluppo italiani proviene dai mercati europei e il 37% dal Nord America, a fronte di una quota interna pari al 12%, a testimonianza della capacità delle imprese italiane di realizzare proprietà intellettuali originali competitive su scala globale.

Per mettere in contatto diretto gli autori con il pubblico, l’associazione ha selezionato in collaborazione con Fiera Milano e Fandango Club Creators dieci videogiochi indipendenti italiani ospitati all’interno dell’Indie Dungeon nel Padiglione 22, affiancando all’area espositiva il rilancio del portale web Games in Italy, nato nel 2025 come mappa degli studi attivi e oggi rinnovato sotto forma di archivio aggiornato in tempo reale che raccoglie e collega le opere alle rispettive realtà produttive. A partire da questa edizione, il database dialoga direttamente con l’iniziativa ospitata su Steam dal 23 al 30 novembre, riunendo oltre 900 titoli e contenuti aggiuntivi sviluppati in Italia in una vetrina digitale che dal 23 al 26 novembre figurerà nella sezione Affari di metà settimana della homepage globale della piattaforma.

La Direttrice Generale di IIDEA Thalita Malagò ha illustrato gli obiettivi del progetto: “Gli studi italiani hanno talento e competenze per realizzare videogiochi di qualità. La sfida è dare a questi titoli la visibilità che meritano, in Italia e nel mondo. A Milan Games Week lavoriamo proprio in questa direzione: avvicinare gli sviluppatori al pubblico italiano e, allo stesso tempo, promuovere i loro giochi sui mercati internazionali. Perché il nostro potenziale possa tradursi in nuove opportunità e in un maggiore riconoscimento del videogioco italiano”.

Per quanto riguarda gli approfondimenti dal vivo nel Padiglione 22, il programma prevede otto incontri suddivisi tra Central Stage e Level Stage per esplorare scelte creative, direzione artistica e sfide tecniche dello sviluppo. Sul Central Stage, in dialogo con il content creator Cydonia, venerdì 27 novembre Ubisoft Milan illustrerà la genesi e il gameplay dal vivo di Rayman Legends Retold, seguita da Digital Lighthouse con la presentazione di un nuovo trailer e di una sessione commentata dell’horror psicologico ambientato a Matera Encryption; sabato 28 novembre Mario Petillo e Luca Esposito di Stormind Games approfondiranno Remothered: Red Nun’s Legacy, nuovo capitolo della serie che coinvolge Akira Yamaoka alle musiche insieme a Cissy Jones e Maggie Robertson nel cast vocale, mentre domenica 29 novembre Alessandro Durando di Unrelated Studio presenterà l’avventura Lofsöng.

Parallelamente, il Level Stage ospiterà quattro tavole rotonde dedicate al mondo indipendente e all’ecosistema industriale: venerdì 27 novembre gli sviluppatori di FutuRats, Leftovers Games e Voxel Studios discuteranno l’equilibrio tra difficoltà e meccaniche di gioco prima dell’intervento di Davide Mancini di IIDEA e Francesco Liotta di Cinic Games dedicato all’ecosistema Games in Italy; sabato 28 novembre AC Games, Burning Farmhouse e True Colors analizzeranno il rapporto tra direzione artistica e gameplay, mentre domenica 29 novembre Games On A Chair, Jarsick, Mossy Puddle e Stupidi Pixel si confronteranno sull’impatto del feedback delle community nello sviluppo videoludico.

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