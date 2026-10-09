Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Verstappen centra la pole per la sprint di Singapore, Leclerc in seconda fila

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista la pole position per la sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ferma il cronometro a 1’31″156 e centra la sua undicesima pole in questo formato, dove vanta già 13 vittorie. La pole del quattro volte campione del mondo è stata in bilico per qualche ore visto che rischiava una penalità per una presunta infrazione commessa in regime di bandiera gialla nell’SQ1, ma alla fine i commissari di gara, dopo aver analizzato l’episodio e aver ascoltato l’olandese, hanno deciso di non sanzionarlo. Al fianco di Verstappen scatterà un ottimo George Russell (Mercedes), che chiude a 0″120 dalla vetta. Charles Leclerc sfiora la prima fila, ma deve accontentarsi della terza posizione (+0″243), mentre l’altra Ferrari di Lewis Hamilton non va oltre un sesto posto (+0″546), dietro alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) non decolla in questo venerdì e domani mattina scatterà dalla settima casella. Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) e Pierre Gasly (Alpine). Sabato alle 11 via alla sprint race, alle 15 le qualifiche per il Gran Premio di Singapore.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Test di Medicina, Tar Lazio annulla provvedimenti prove

18 Gennaio 2024

Ilary Blasi: “Appena pronte le carte del divorzio da Totti, sposo Bastian Muller”

9 Luglio 2026

Rimonta red devils con gli azzurri in 10, Italia-Belgio 2-2

11 Ottobre 2024

Uccisa da albero caduto a Roma, il legale: “Il Comune è civilmente responsabile”

25 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno