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Verso il vertice di Abu Dhabi, la Russia supera i 400mila morti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Novembre 2026
1 minuto di lettura

Quante sedie serviranno ad Abu Dhabi? Il trilaterale fra Ucraina, Russia e Stati Uniti rischia di essere molto più affollato. Può esserci posto anche per l’Europa con le sue tante voci?
A 800 chilometri dal confine con l’Ucraina brucia nella notte la raffineria di Kirishi, la seconda più grande di tutta la Russia. I droni di Kiev hanno poi colpito un altro impianto di produzione di carburante per i missili russi.
Sarebbero nel frattempo oltre 400mila i russi morti al fronte in 5 anni di guerra. Lo rivela Bloomberg, citando dati recuperati da due gruppi hacker, bielorussi e ucraini. Infine, sono 128 in una settimana: tanti gli attacchi russi contro le strutture energetiche ucraine. Una strategia che da tempo mira a demolire l’approvvigionamento da parte della popolazione.

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