Verona-Roma 3-2, Juric torna in discussione

Ivan Juric a rischio esonero

Il Tabellino

L’supera lacon unnell’undicesima giornata di Serie A, grazie a un gol decisivo diall’88’, infligge un’altra sconfitta alla squadra di, ora a. La partita alè stata ricca di emozioni e gol. Il Verona è passato in vantaggio alcon, sfruttando una centrocampo che ha portato alla rete. La Roma ha risposto al 28’ con, riportando il punteggio in parità. Poco dopo, però,i ha segnato ilper il Verona su azione da corner, chiudendo il primo tempo con i padroni di casa avanti. Nella ripresa, la Roma ha trovato il pareggio grazie a, che ha finalizzato un’azione corale, segnando il. Sembrava che la gara potesse concludersi con un pareggio, ma all’ha trovato il gol delper il Verona, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi e haa unaLa sconfitta disembra aver messo ulteriormente ina poche settimane dalla recente sconfitta di. La dirigenza giallorosso ora, potrebbe decidere di intervenire per dare unae cercare di evitare una posizione pericolosa in: Montipò; Daniliuc (42′ st Faraoni ), Magnani, Coppola, Bradaric; Serdar (42′ st Dani Silva), Duda, Kastanos (17′ st Harroui); Suslov (32′ st Livramento), Lazovic; Tengstedt (17′ st Mosquera). A disp.: Perilli, Magro, Lambourde, Sarr, Okou, Sishuba, Ajayi, Corradi, Ghilardi. All.: Zanetti: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Kone (36′ st Paredes), Le Fée (21′ st Cristante), Zalewski 21′ st El Shaarawy); Soulé (21′ st Dybala), Pellegrini; Dovbyk (29′ st Baldanzi). A disp.: Marin, Ryan, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Dahl, Pisilli, Sangaré. All.: Juric: Marcenaro: 13′ Tengstedt (H), 28′ Soulé (R), 34′ Magnani (H), 8′ st Dovbyk (R), 43′ st Harroui (H): Suslov, Magnani, all. Zanetti (H); Svilar, Kone (R): 49′ st Livramento (H) per gioco violento