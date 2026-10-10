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Verona, bambina investita nel cortile di casa: è grave

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Una bambina è in gravissime condizioni all’ospedale di Borgo Trento, dopo essere stata investita accidentalmente questa mattina verso le 10.45 nel cortile di una casa in via Borghetto, a Casaleone (Verona). La bambina è stata subito soccorsa dai sanitari Suem 118 che hanno fatto intervenire l’elicottero che l’ha trasportata d’urgenza in codice rosso nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale scaligero. Sul posto anche i carabinieri per accertare cause e dinamica dell’incidente.  

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