Verona, bambina investita nel cortile di casa: è grave

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Una bambina è in gravissime condizioni all’ospedale di Borgo Trento, dopo essere stata investita accidentalmente questa mattina verso le 10.45 nel cortile di una casa in via Borghetto, a Casaleone (Verona). La bambina è stata subito soccorsa dai sanitari Suem 118 che hanno fatto intervenire l’elicottero che l’ha trasportata d’urgenza in codice rosso nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale scaligero. Sul posto anche i carabinieri per accertare cause e dinamica dell’incidente.

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