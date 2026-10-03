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Verissimo, sabato 3 ottobre: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Doppio appuntamento con ‘Verissimo’ oggi, sabato 3, e domani, domenica 4 ottobre, su Canale 5. Ecco gli ospiti del weekend in compagnia di Silvia Toffanin.  

  

Per la prima volta a Verissimo intervista ritratto per il giornalista Milo Infante, in onda su Retequattro con ‘Ore 11’ e ‘Verità nascoste’. Dopo la squalifica da ‘Grande Fratello Vip’ sarà ospite, con la sua storia e percorso, Simone Annichiarico. Anna Tatangelo, di nuovo mamma da qualche mese della piccola Beatrice, presenterà al pubblico il primogenito Andrea. 

Inoltre, in studio Soraya Sabetta, tra le protagoniste, con la sua storia d’amore con Cristian, dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’ e Berk Oktay, l’attore turco che interpreta il personaggio di Çağatay nella serie di Canale 5 ‘Forbidden Fruit’. 

  

Caso Garlasco. Dopo la chiusura nei giorni scorsi delle nuove indagini su Andrea Sempio, i genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, rompono il silenzio e scelgono di parlare a Verissimo, in un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin. 

A Verissimo l’energia e il talento di Michelle Hunziker, in arrivo su Canale 5 con la nuova edizione di ‘Zelig’. E ancora, tra vita professionale e vita privata, si racconteranno: Filippo Bisciglia, Sonia Bruganelli e Licia Colo’, che risponderà, inoltre, agli attacchi ricevuti via social questa estate. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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