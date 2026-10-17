Verissimo, sabato 17 ottobre: le interviste e gli ospiti di oggi

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Verissimo torna oggi, sabato 17 ottobre, e domani, domenica 18 ottobre, per un doppio appuntamento del weekend condotto da Silvia Toffanin, in compagnia di tanti ospiti.

A Verissimo sarà ospite, con la sua ironia e talento, Luciana Littizzetto, tra i giudici di ‘Tú sí que vales’. A poco più di un anno dalla scomparsa del padre, Alex Baudo parlerà del suo legame con il grande Pippo Baudo e incontrerà Katia Ricciarelli.

In studio la grinta di Simone Conte e Raffaele Pelligra, i due giovani tuffatori azzurri che hanno conquistato la medaglia d’argento nel sincro dalla piattaforma, ai Campionati Europei di Parigi 2026. E ancora, sarà a Verissimo Clizia Incorvaia, al centro di una vicenda complessa con l’ex marito. Infine, spazio alle emozioni di Sara e Soraya, tra le protagoniste, con le loro storie d’amore tormentate, dell’ultima edizione di Temptation Island.

Dopo l’intervista esclusiva ad Amanda Knox, Silvia Toffanin tornerà a occuparsi dell’omicidio di Meredith Kercher, che a distanza di quasi vent’anni fa ancora discutere, ospitando l’altro protagonista del caso giudiziario: Raffaele Sollecito. A Verissimo il definitivo addio al nuoto e il nuovo capitolo di vita del grande campione Luca Dotto.

Tra vita privata, successi e nuovi progetti si racconteranno due signore dello spettacolo: Amanda Lear e Iva Zanicchi. Inoltre, spazio al percorso personale e artistico di Samurai Jay, tra i sei responsabili artistici di ‘Amici’. Infine, Silvia Toffanin omaggerà Wilma De Angelis, volto amatissimo della tv, scomparsa domenica scorsa, riproponendo una sua intensa intervista a Verissimo.

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